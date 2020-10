Norbert Basiura, jeden ze skazanych mężczyzn w sprawie tzw. zbrodni w Miłoszycach, wychodzi na wolność - informuje reporterka Radia ZET Grażyna Wiatr. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał, że w jego sprawie nie zachodzi obawa matactwa. Mężczyzna na wolności poczeka na rozpatrzenie apelacji. Drugi ze skazanych, Ireneusz M. pozostaje w areszcie.

Skazani w sprawie zbrodni w Miłoszycach Norbert Basiura i Ireneusz M. odwołali się do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Dziś w sprawie pierwszego z nich zapadł zaskakujący wyrok. Przypomnijmy, że to w tej sprawie niesłusznie skazany został Tomasz Komenda, który przesiedział w więzieniu 18 lat.

- Jest krótkie uzasadnienie ustne. Sąd podkreślił, że nie ma obawy matactwa i ryzyka ucieczki. Nie będzie stosowany wobec Norberta Basiury żaden środek zapobiegawczy – powiedziała adwokat Renata Kopczyk.

Zbrodnia w Miłoszycach. Po odwołaniu skazanych jeden z nich opuszcza areszt

To oznacza, że mężczyzna nie zostanie objęty dozorem policji. Przed właściwą rozprawą apelacyjną pozostanie na wolności.

Zaskoczony prawomocnym orzeczeniem sądu jest prokurator Dariusz Sobieski. Po wyroku skazującym Sądu Okręgowego (na 25 lat więzienia) i odwołaniu od wyroku śledczy domagali się aresztu tymczasowego, zarówno dla Basiury jak i Ireneusza M.

Pamiętajmy, że obydwaj zostali skazani na 25 lat pozbawienia wolności. Trudno mi polemizować z orzeczeniem, które jest prawomocne. W ocenie prokuratury zostały spełnione wszelkie przesłanki aresztu tymczasowego, które wyrażają się w surowym wyroku. To jednolita linia orzecznicza powiedział prokurator Dariusz Sobieski

Drugi z oskarżonych w sprawie zbrodni w Miłoszycach, Ireneusz M., zostaje w areszcie.

