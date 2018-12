Zdzisław Krasnodębski w Radiu ZET: Nasza pozycja w UE jest realnie silna

Zdzisław Krasnodębski w Radiu ZET: „Lech Wałęsa chciał politycznie zaistnieć za wszelką cenę. Nie przywiązywałbym zbyt dużej wagi do jego słów o Putinie”.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Prof. Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, gość Radia ZET odnosi się w ten sposób do wypowiedzi Lecha Wałęsy dla proputinowskiego portalu Sputnik. Były prezydent powiedział tam, że Władimir Putin to „mądry polityk”. Zdaniem profesora „Lech Wałęsa za wszelką cenę chce zaistnieć, robi i mówi różne kontrowersyjne rzeczy”. „Moje środowisko polityczne nie przywiązuje zbyt dużej wagi do słów Lecha Wałęsy. Wszyscy wiemy, że Lech Wałęsa jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. Ja myślę, że lepiej, żeby tak dużo się nie wypowiadał” – mówi gość Beaty Lubeckiej. „On podobno chodzi z taką koszulką, jest taka koszulka podobno, »Konstytucja«. Jakoś mu się ta konstytucja i tam wolności, prawa człowieka w Rosji, jakoś mu się nie kojarzą z Rosją” – podkreśla.

Prof. Krasnodębski przyznaje jednak, że prezydent Rosji to „na pewno jest to skuteczny polityk, którego nie można lekceważyć. Rosja jest ciągle ważnym, silnym krajem”.

Pytany o nasze relacje z Rosją, gość Radia ZET przyznaje, że są bardzo trudne, ale to nie Polska doprowadziła do ochłodzenia. „W tej chwili cała Europa ma lekko zamrożone stosunki z Rosją. Są wprowadzone sankcje”. „Oczywiście Rosja jest bardzo ważnym krajem i położonym niedaleko nas. Przez obwód kaliningradzki, przez Królewiec graniczymy ciągle z Rosją” – mówi w rozmowie Radia ZET.

Według wiceprzewodniczącego mijający rok w polityce zagranicznej Polski można uznać za udany. Przyznaje jednak, że „był niełatwy”. „Toczy się spór. Musieliśmy zrezygnować z jednego zapisu w ustawie o SN. Takie rzeczy się też zdarzają, więc też nie powiedziałbym, że to jest coś wyjątkowego” – dodaje polityk PiS.

„Nasza pozycja w UE jest realnie silna” – uważa profesor. „Nasza waga jako państwa się zwiększy po wyjściu z UE Wielkiej Brytanii. Choć na pewno będzie to dla Unii trudna sytuacja” – zaznacza.

Profesor Krasnodębski ocenia także sytuację między Niemcami a Francją. „Są pewne napięcia między tymi państwami. Osłabił się bardzo prezydent Macron, co jest znacznie ważniejszym procesem dla układu wewnętrznego sił w Unii niż inne procesy, o których my częściej mówimy. A w związku z tym myślę, że dla nas się otwiera też większe pole do działania. Dostajemy takie sygnały. Oczywiście nieoficjalnie” – przyznaje gość Radia ZET.

„Szczyt klimatyczny w Katowicach był naszym sukcesem, choć nie było na nim przywódców światowych” – mówi wiceprzewodniczący PE. Jego zdaniem nie dostrzegamy tego, jak bardzo na korzyść Polska się zmienia. Wśród przykładów podaje Warszawę. Dopytywany przez Beatę Lubecką, czy w takim razie dobrze ocenia prezydenturę Hanny Gronkiewicz-Waltz, gość Radia ZET odpowiada: „Rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz miały swoje wady, ale na pewno miały też swoje zalety”. Zaznacza jednak, że „Warszawa stał się prawdziwą metropolią, ale to przede wszystkim zasługa mieszkańców, którzy tutaj mieszkają i pracują”.

RadioZET.pl/BM