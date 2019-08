Tragiczne odkrycie na torach kolejowych. Ktoś podrzucił zwłoki?

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, około godziny 9.00. Maszynista pociągu relacji Gdynia-Zakopane zauważył na torach podejrzany kształt. Zaczął gwałtownie hamować i zatrzymał się kilkadziesiąt metrów przed ludzkimi zwłokami – podają lokalne media. Ciało zostało najprawdopodobniej podrzucone przez kogoś w tym miejscu.

– Maszynista razem z kierownikiem pociągu zadzwonili na policję, gdy zorientowali się, że pociąg przejechał zwłoki mężczyzny. Do tej pory nie udało nam się ustalić jego personaliów – powiedziała z kolei w rozmowie z dziennikarzami „Faktu” Monika Jałocha, rzeczniczka prasowa z włoszczowskiej Komendy Powiatowej Policji.

To nie było samobójstwo?

Pomimo gwałtownego hamowania pasażerom składu nic się nie stało. Incydent jednak opóźnił planowy przyjazd pociągu, który dotarł do Zakopanego po czasie.

Jak informuje „Fakt”, nikt nie zgłosił zaginięcia mężczyzny, który byłby podobny do znalezionego zmarłego. W sprawie wszczęto śledztwo, które ma ustalić wszelkie okoliczności i przyczynę śmierci mężczyzny. Brane są pod uwagę różne wersje wydarzeń. „Wszystko wskazuje na to, że nie mamy tu do czynienia z samobójstwem” – czytamy na stronie „Faktu”.

