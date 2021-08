Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek rano na polu we wsi Żelisław w pow. sieradzkim (woj. łódzkie). Przy użyciu kombajnu ziemniaczanego pracował tam 62-letni mieszkaniec tej miejscowości.

Wypadek podczas prac polowych. "Wysiadł z traktora, ale nie wyłączył go"

- Mężczyzna zauważył, że maszyna rolnicza jest zapchana łęcinami i nie pracuje normalnie. Wysiadł z traktora, ale nie wyłączył go. Przy pracującym silniku próbował usunąć awarię, został wciągnięty przez wałki maszyny – przekazała rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, .

Na miejsce przybyły służby medyczne. Mężczyzny nie udało się uratować mimo prowadzonej na miejscu reanimacji.

Okoliczności śmierci rolnika wyjaśniają policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sieradzu. - Prowadzone śledztwo ma na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn powstania wypadku – zapewniła asp. sztab. Kulawiecka.

RadioZET.pl/PAP/autor: Bartłomiej Pawlak