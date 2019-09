Koncert zespołu Sabaton odwołany. Muzycy mieli wypadek

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W Gdańsku, o godzinie 20.00 ma rozpocząć się wydarzenie "Tak zaczynała się wojna". To właśnie tam miał zagrać zespół Sabaton.

Muzycy muszą przejść rekonwalescencję

Koncert grupy miał być transmitowany na żywo w telewizji publicznej. Niestety, wszystko wskazuje na to, że zespół nie będzie w stanie wystąpić. Szwedzcy artyści mieli wypadek samochodowy, o którym poinformowali mediach społecznościowych. Do zdarzenia doszło dwa dni temu.

Zespół opublikował również zdjęcia z wypadku.Na fotografiach widać praktycznie zmiażdżone z przodu auto.

Jak się okazuje, życiu artystów nie zagraża niebezpieczeństwo. Wypadek jednak był na tyle poważny, że muzycy zmuszeni są przejść rekonwalescencję.

"Dwa dni temu w Tunezji braliśmy udział w poważnym zdarzeniu drogowym, do którego doszło po kręceniu teledysku na pustyni Sahara. Jesteśmy połamani, poważnie poturbowani, zakrwawieni i pozszywani, ale na szczęście żywi i pewni, że wkrótce w pełni wyzdrowiejemy. Jednak po konsultacjach z ekspertami od medycyny i sprawdzeniu naszych obrażeń jesteśmy pewni, że nie weźmiemy udziału w zaplanowanym na dziś koncercie w Polsce, ponieważ nie możemy narażać się na dalsze urazy. Wrócimy z pełną mocą w październiku na trasę po Ameryce Północnej i do Gdańska najszybciej jak to tylko możliwe. Do tego czasu chcielibyśmy podzielić się z Wami naszymi zdjęciami z nagrywania na Saharze i z wypadku.Dziękujemy za zrozumienie - Zespół. " – czytamy w oficjalnym komunikacie, opublikowanym przez grupę.

RadioZET.pl/Antyradio