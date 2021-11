Tyle osób zaszczepionych zmarło na COVID-19. Rzecznik MZ podał dane

Czwarta fala koronawirusa swoje apogeum ma osiągnąć w najbliższych dniach lub tygodniach. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił w niedzielę, że liczba zakażeń może wzrosnąć do 25, a nawet 30-35 tysięcy dziennie.

Rośnie także liczba zgonów. Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz na briefingu prasowym w poniedziałek był pytany o procent osób zaszczepionych, które zmarły na COVID-19.

Zgony na COVID-19 wśród zaszczepionych. Rzecznik MZ podaje statystyki

- Od 27 stycznia, rozpoczęcia podawania drugiej dawki szczepionki, do dziś w granicach 3 proc. osób nie poradziło sobie po pełnym zaszczepieniu przeciw COVID-19 – przekazał Wojciech Andrusiewicz. Zaznaczył przy tym, że głównie były to osoby z wielochorobowością.

- Jeżeli obserwujemy, co dzieje się w szpitalach, to o ile trafiają do nich osoby w lżejszym stanie po pełnym zaszczepieniu, to pod respiratorami jest 4-5 proc. zaszczepionych dwiema dawkami. Pozostali to niezaszczepieni - dodał.

Szczepienia dla dzieci od 5 do 11 lat

Rzecznik MZ zapowiedział, że w najbliższych dniach zostanie ogłoszona decyzja Europejskiej Agencji Leków o szczepieniach przeciw COVID-19 dla grupy 5-11 lat.

- Sądzę, że około środy zechcemy poinformować, jak będzie wyglądała sytuacja ze szczepieniem tej grupy i zaprezentować wszystkie możliwe dane o szczepieniu dzieci, żeby rodzice mogli się przygotować i podjąć racjonalną decyzję. Wiemy, że szczepionki przeciw koronawirusowi u dziecka są bardziej skuteczne i bezpieczne niż u dorosłych – powiedział rzecznik.

Andrusiewicz poinformował też, że w najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja o skróceniu okresu możliwości podania dawki przypominającej dla jednej z grup wiekowych.

RadioZET.pl/PAP