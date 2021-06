Szef MZ zapytany o zakaz zgromadzeń spontanicznych. "Proszę o kolejne pytanie"

Adam Niedzielski ogłosił na konferencji prasowej luzowanie kolejnych obostrzeń. Rząd przywrócił możliwość organizowania targów, otwarte zostaną sale zabaw oraz zwiększony zostanie limit osób na weselach. Co ze zgromadzeniami spontanicznymi? Na to pytanie szef MZ zwlekał z odpowiedzią.

Luzowanie kolejnych obostrzeń dotyczyć będzie m.in. zgromadzeń. Od 6 czerwca zwiększy się limit osób mogących uczestniczyć w weselach i zgromadzeniach publicznych. Teraz będzie mogło w nich wziąć udział do 150 osób. Zostanie także przywrócona możliwość organizowania tradycyjnych targów, konferencji, wystaw z limitem 1 osoba na 15 m kw.

Zgromadzenia spontaniczne. Adam Niedzielski uchylał się od odpowiedzi

Co ze zgromadzeniami spontanicznymi? Podczas konferencji prasowej ministra zdrowia dotyczącej luzowania obostrzeń od 6 do 25 czerwca nie padła żadna deklaracja na temat. Pytanie związane z tą kwestią zadała dziennikarka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska. Jak zaznaczyła, rząd decyduje się na odmrażanie kolejnych obszarów życia, nie ma natomiast wciąż decyzji na temat spontanicznych zgromadzeń. - Spontaniczne odbywają się na tych zasadach, które są określone - mówił szef MZ.

Na pytanie, o jakie zasady chodzi, minister zdrowia powoływał się na obowiązujące przepisy. - Proszę zweryfikować - dodał. Gozdawa-Litwińska odpowiedziała, że są zakazane. - To w takim razie pozostają zakazane - podsumował Niedzielski. Dziennikarka nie dawała za wygraną i pod koniec konferencji jeszcze raz próbowała zapytać Adama Niedzielskiego o tę kwestię. - Ja bardzo proszę o następne pytanie - odpowiedział Niedzielski.

Zgromadzenia spontaniczne zakazane. "Czy tu na pewno chodzi o walkę z koronawirusem?"

Sprawę dotyczącą zgromadzeń publicznych skomentowali dziennikarze oraz politycy na Twitterze. "Zachorowań mniej, łóżek zajętych mniej, wesela tak, sale zabaw tak, konferencje tak, ale zgromadzenia spontaniczne zakazane. Czy tu na pewno chodzi o walkę z koronawirusem?" - zastanawiał się Patryk Słowik z "Dziennika Gazety Prawnej".

"Rząd utrzymuje ograniczenia dotyczące spontanicznych zgromadzeń. Czyli można pójść do cyrku, ale nie można protestować na powietrzu. To jest nowa normalność według rządu: cyrk zamiast polityki" - skwitował Maciej Gdula z Lewicy.

"PiS i Niedzielski odmrażają prawie wszystko. Natomiast utrzymują absolutny zakaz spontanicznych zgromadzeń. Decyzja stricte polityczna, nielogiczna i antyobywatelska" - napisała posłanka Koalicji Obywatelskiej Beata Nowacka.

Do słów szefa MZ odniósł się także przedsiębiorca i felietonista Aleksander Twardowski. "No nie, Panie Adamie Niedzielski - proszę nie wprowadzać w błąd. Ja wiem, że nie jest Pan konstytucjonalistą, ale nie są zakazane. Zakazać zgromadzenia spontanicznego można tylko ustawą (Art 31 pkt 3 konstytucji), a Pana koledzy zakazali to w §25 rozporządzenia Rady Ministrów" - skomentował.

RadioZET.pl