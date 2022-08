Zgwałcił i zamordował 18-letnią Magdę. Nowe fakty ws. wstrząsającej zbrodni

Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Dawidowi J., któremu zarzuca się brutalne zabójstwo 18-letniej Magdy ze Świńca (woj. zachodniopomorskie). Mężczyzna przyznał się do zgwałcenia i uduszenia młodej kobiety.

Do brutalnego zabójstwa 18-letniej Magdy doszło w maju 2021 roku. Jak podaje Tvn24.pl, dopiero po 15 miesiącach prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Oskarżonym w sprawie jest Dawid J., który przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Sprawa wywołała ogromne poruszenie w całej Polsce. 18-letnia Magda poprosiła Dawida J. o pomoc, gdy zepsuł jej się skuter. Wsiadła do jego samochodu i więcej już nie widziano jej żywej. O okolicznościach zbrodni opowiadał w maju 2021 roku zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak. - (Sprawca) przyznał się do zabójstwa, ale nie wskazał, jak doszło do tego czynu. Nie wyjaśnił też, co motywowało go do popełnienia zbrodni – przekazał Sierak.

Zgwałcił i zamordował 18-letnią Magdę. Nowe fakty

- Miała problem z odpaleniem skutera. Sprawca zaproponował, że ją podwiezie. Zabrał ją do lasu, gdzie dokonał zabójstwa poprzez jej uduszenie, a następnie ukrył jej ciało przy korzeniach drzew, przykrywając liśćmi – mówił Krzysztof Sierak.

Zabójstwo wywołało tym większe oburzenie, gdyż okazało się, że podejrzany o nie Dawid J. dopuścił się podobnej zbrodni w przeszłości. W 2006 roku, jako 14-latek, miał zgwałcić i zamordować o rok młodszą dziewczynkę, a jej ciało przysypał ziemią na polu rzepaku. Trafił do poprawczaka, ale dalej dopuszczał się przestępstw w czasie przepustek. Jako 18-latek, już będąc na wolności, próbował zgwałcić inną kobietę, trafił wtedy na dwa lata do więzienia.

- Jako minister sprawiedliwości-prokurator generalny znam znacznie więcej takich przypadków, gdzie zdemoralizowany, zły człowiek, który już wcześniej dał się poznać jako gotowy do popełnienia najcięższych zbrodni i przestępstw, po odbyciu stosunkowo łagodnej kary wychodzi na wolność i znowu komuś czyni krzywdę, czy nawet odbiera życie - mówił w maju 2021 roku podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Podkreślił, że "zaostrzenie kar ma sens, stosowanie długoletnich kar pozbawienia wolności ma sens".

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Tvn24.pl