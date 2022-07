Zgwałcono dwoje dzieci i młodą kobietę. Podejrzani są już w rękach policji

W krzakach na Ursynowie w Warszawie znaleziono półnagą i półprzytomną 13-latkę. Lekarze stwierdzili, że została wykorzystana seksualnie - dowiedział się Super Express. To kolejny przypadek gwałtu, o którym informują media. W ubiegłym tygodniu na klatce schodowej wykorzystana została 22-latka z Katowic, a we wrocławskim aquparku 12-letni chłopiec.

Nieprzytomna 13-latka została znaleziona 15 czerwca w krzakach przy ul. Nowoursynowskiej. Dziewczynka nie miała na sobie bielizny. Lekarze stwierdzili, że nastolatka została wykorzystana seksualnie.

Anonimowi rozmówcy portalu haloursynow.pl powiedzieli, że dwóch 17-latków zaciągnęło trzynastolatkę w krzaki i tam ją zgwałcili. “Wcześniej dziewczynka bawiła się na placu zabaw w parku Przy Bażantarni. Tam ją sprawcy zaczepiali" - czytamy. W okolicy nie ma jeszcze monitoringu. Jak podał Super Express, wniosek o zainstalowanie kamer wpłynął do miejskiego Biura Bezpieczeństwa 22 czerwca.

Ursynów. 13-latka znaleziona półnaga i półprzytomna w krzakach

Śledczy na razie nie zdradzają szczegółów dochodzenia. – To delikatna sprawa. Trwa postępowanie. Kierując się jednak dobrem małoletniej pokrzywdzonej, nie mogę przybliżyć okoliczności tej sprawy – przekazała w rozmowie z Super Expressem prokurator Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Policja aresztowała 18-letniego znajomego dziewczynki. Śledczy postawili mu zarzut seksualnego wykorzystania małoletniej osoby przy jej bezradności lub niepoczytalności. Media piszą, że 13-latka mogła zostać odurzona alkoholem lub środkiem, który dosypano jej do napoju.

22-latka z Katowic i 12-latek z Wrocławia ofiarami gwałtów

Poza 13-latką w ostatnim czasie ofiarami gwałtów padli - 22-letnia kobieta z Katowic i 12-latek z Wrocławia. Domniemani sprawcy są już w rękach policji.

Mężczyzna podejrzany o zgwałcenie w ubiegłym tygodniu 22-latki został aresztowany w jednym z mieszkań w Katowicach. - Mężczyzna szedł za pokrzywdzoną, kiedy wracała rano z nocnej zmiany do domu. Na klatce w bloku grożąc jej nożem i pozbawieniem życia, doprowadził do obcowania płciowego. Po zdarzeniu zbiegł z miejsca przestępstwa. Katowiccy policjanci natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia podjęli działania zmierzające do ustalenia tożsamości i zatrzymania sprawcy - poinformowała katowicka policja. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe sąd aresztował podejrzanego na trzy miesiące.

W sobotę 12 lipca w aquparku we Wrocławiu mężczyzna zgwałcił 12-letniego chłopca. - Zatrzymano jedną osobę, która może być sprawcą - przekazała portalowi RadioZET.pl wrocławska policja.

