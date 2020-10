16-latka zaatakowała nożem 3 koleżanki. Będzie sądzona jak nieletnia

Zielona Góra. 16-letnia uczennica V Liceum Ogólnokształcącego, która we wtorek zaatakowała nożem trzy swoje koleżanki, będzie sądzona jak nieletnia — ustaliło Radio ZET.

16-latka, która we wtorek napadła z nożem na swoje koleżanki, usłyszała trzy zarzuty spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu — dowiedział się reporter Radia ZET, Miłosz Gocłowski. Sąd rodzinny skierował podejrzaną do placówki opiekuńczo-wychowawczej. 16-latka nie będzie mogła jej opuścić bez zgody sądu. Ze względu na wiek podejrzanej — sąd nie informuje o szczegółach sprawy.

Zielona Góra. 16-latka rzuciła się z nożem na innych uczniów

Do ataku 16-latki doszło we wtorek, 29 września. Uczennica weszła z dwoma nożami do V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze i zaatakowała innych uczniów. Ranne zostały trzy osoby. Z relacji uczniów wynika, że wcześniej 16-latka miała przekazać niepokojącą wiadomość za pośrednictwem aplikacji Snapchat - "wkrótce się coś wydarzy" napisała wtedy licealistka. O tym fakcie poinformowani zostali nauczyciele, którzy podjęli rozmowy z 16-latką.

Z relacji "Gazety Lubuskiej" wynika, że uczennica wybiegła w trakcie tych rozmów. Reporterowi Radia ZET udało się dotrzeć do jednego ze świadków tego zdarzenia. "Były snapchaty. Pisała, że na tej ziemi będzie krew jutro. W połowie drugiej lekcji był jedne wielki huk, ludzie zaczęli uciekać, bo dowiedzieli się, że jakaś dziewczyna biega z dwoma nożami i chce dźgać ludzi, może kogoś chciała zabić. Jedną dziewczynę raniła w skroń, a drugą w przedramię" - przekazał licealista w rozmowie z Radiem ZET.

16-latka zaatakowała nożem trzy przypadkowe uczennice. Obrażenie, które doznały licealistki, nie zagrażają ich życiu oraz zdrowiu. 16-latka aktualnie przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Nie może jej opuścić bez zgody sądu. Jak udało się ustalić Radiu ZET, dziewczyna będzie sądzona jak osoba nieletnia.

RadioZET.pl