Dziecko przyjechało do szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze z babcią, 20 marca. Lekarze pytali opiekunkę, czy wraz z dzieckiem mogli być narażeni na wirusa Sars-Cov-2.

Babcia zaprzeczyła, jednak test dziecka okazał się pozytywny. Okazało się, że kobieta zrelacjonowała medykom nieprawdę. Matka dziecka niedawno wróciła z Niemiec, miała mocny kaszel i gorączkę, objawy typowe dla koronawirusa.

Przez zatajenie najważniejszych informacji w wywiadzie, 24 marca Oddział Chirurgii Dziecięcej został zamknięty niemalże w całości. Dyżury zostały zawieszone, personel jest na kwarantannie, a pacjenci z chorobami chirurgicznymi są kierowani do Gorzowa i Poznania

Informacje potwierdziła dziennikowi lokalnemu rzeczniczka szpitala, Sylwia Malcher Nowak. Zastrzegła, że SOR działa normalnie.

Szpitalny Oddział Ratunkowy normalnie działa. Jeżeli chodzi o oddział chirurgii dziecięcej, to on był i tak powoli wygaszany, ze względu na obecną sytuację. Planowe zabiegi w większości się nie odbywały. W tej chwili jest on zamknięty, ale przebywa na nim dwójka dzieci i dedykowany personel. Dzieci są izolowane w kwarantannie i mają na wszelki wypadek robione wyniki odnośnie zakażenia koronawirusem