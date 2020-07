16-latek zaatakowany nożem przez młodszego kolegę. Jest w ciężkim stanie

Do ataku doszło w środę późnym wieczorem przed jednym ze sklepów w Zielonej Górze.15-latek dwukrotnie dźgnął nożem 16-letniego kolegę w okolice brzucha. Pokrzywdzony chłopiec został zabrany do szpitala. Tam przeszedł już operację. Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że stan nastolatka jest poważny.

Chłopiec, który go zaatakował, uciekł do domu. To tam zatrzymała go później policja. - O sprawie został powiadomiony sędzia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Zgodnie z decyzją sędziego 15-latek został umieszczony Policyjnej Izbie Dziecka w Gorzowie – wyjaśniła Barska.

Nastolatek ma zostać przesłuchany w zielonogórskim sądzie rejonowym. Policjanci ustalili, że chłopcy znali się od kilku lat.

RadioZET.pl/PAP/Policja