Zielona Góra. Zgłoszenie o potrąceniu wpłynęło do służb w czwartek, krótko przed godz. 18. Nastolatka została potrącona przez pociąg PKP Intercity relacji Świnoujście - Kraków. Była reanimowana, ale niestety, nie udało się jej uratować.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że dziewczynka najprawdopodobniej znalazła się na torach w miejscu, gdzie nie ma wyznaczonego przejścia bądź przejazdu.

Na miejscu pracują policjanci, którzy prowadzą oględziny i inne czynności pod nadzorem prokuratora. Maszynista pociągu jest trzeźwy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że był to nieszczęśliwy wypadek Małgorzata Stanisławska, KMP Zielona Góra

- Wydarzyło się to około 500 metrów od dworca w Przylepie, w kierunku Zielonej Góry. Z informacji wstępnych wynika, że nikomu w pociągu nic się nie stało. Na miejscu są trzy zastępy straży pożarnej. Nie wiemy, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy samobójstwo. Na pewno będzie badała to prokuratura i policja - powiedział z kolei w rozmowie z "Gazetą Lubuską" st. kpt. Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Zielonej Górze.

Jak poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec, w związku z wypadkiem ruch pociągów między Czerwieńskiem a Zieloną Górą został wstrzymany na dwie godziny. Dla pasażerów pociągu biorącego udział w zdarzeniu rozważane jest wprowadzenie komunikacji zastępczej.

RadioZET.pl/PAP/Gazeta Lubuska