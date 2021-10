Policja w mieszkaniu dziennikarza "Wyborczej". Chcą odebrać laptopa. "Skandaliczna sprawa"

"Teraz, w mieszkaniu dziennikarza Gazety Wyborczej w Zielonej Górze policja bez żadnego nakazu, próbuje zabrać służbowy laptop naszego dziennikarza. Na miejscu są koledzy z redakcji, jadą też adwokaci" - poinformował na Twitterze Mikołaj Chrzan, zastępca redaktora naczelnego dziennika oraz szef redakcji lokalnych „GW”.

Chrzan skomentował, że to "skandaliczna sprawa". "W tamtej słynnej akcji z laptopem Latkowskiego w redakcji Wprost ABW miało przynajmniej nakaz od prokuratury, nie wchodzili <<na legitymację>>" - dodał, nawiązując do słynnej sprawy sprzed kilku lat, gdy ABW weszło do redakcji tygodnika "Wprost", by skonfiskować komputer Sylwestrowi Latkowskiemu, badającemu wówczas sprawę afery podsłuchowej.

Ok. godz. 12:30 Chrzan opublikował kolejnego tweeta. "12.30 - instruowani z Warszawy policjanci nadal są w mieszkaniu naszego dziennikarza, nadal bez nakazu i nadal chcą zabrać jego służbowy komputer!! Absurdalne insynuacje, że nasz dziennikarz może mieć związek z groźbami wobec posła PiS z Zielonej Góry!!" - przekazał.

RadioZET.pl/Twitter