Porwał dwoje 19-latków. Wywiózł ich do lasu i kazał kopać grób

21 czerwca ok. godz. 6 dyżurny zielonogórskiej Komendy Miejskiej Policji został powiadomiony o mężczyźnie biegającym po drodze S3 w kierunku Nowej Soli. Przybyły na miejsce patrol zastał 19-latka, z którym ciężko było nawiązać kontakt, ponadto miał liczne rany na ciele. Ustalono, że został on uprowadzony wraz z pewną dziewczyną, jednak nie był w stanie wskazać miejsca, z którego uciekł po tym, jak sprawca groził mu pozbawieniem życia. 19-latek trafił do szpitala, potem został przesłuchany.

Zielona Góra. Porwał dwoje 19-latków i wywiózł do lasu

Z ustaleń wynika, że pokrzywdzony został podstępem zwabiony do samochodu nieznanego mu mężczyzny, który poszczuł go psem, a następnie wepchnął do środka. W aucie znajdowała się już jego 19-letnia znajoma. Następnie wszyscy troje pojechali do lasu, gdzie nieznajomy odebrał 19-latkom telefony i oświadczył, że mają sobie wykopać grób. Zarzucił też młodym ludziom, że go okradli.

W pewnym momencie napastnik przyłożył 19-latkowi nóż do gardła, doszło między nimi do szarpaniny i młody mężczyzna został kilkukrotnie ugodzony nożem w rękę. 19-latek zdołał jednak uciec przez las, dobiegł do drogi S3 gdzie wezwał pomoc.

Policja ustaliła tożsamość napastnika. Okazało się, że to 29-letni mieszkaniec Zielonej Góry. Wkrótce został zatrzymany. W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli narkotyki – marihuanę, amfetaminę i tabletki ecstasy. Ponadto przeszukano także samochód 29-latka, w którym znaleźli zabezpieczyli trzy telefony komórkowe, nóż, pałkę teleskopową, plastikowe opaski, pieniądze w kwocie prawie 8700 zł i 240 Euro oraz dowód osobisty 19-letniej kobiety

- czytamy na stronie zielonogórskiej policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze. Mężczyźnie przedstawiono zarzut pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, za co grozi do 3 lat więzienia. Decyzją sądu, 29-latek trafił na trzy miesiące do aresztu.

RadioZET.pl/KMP Zielona Góra