Do wypadku doszło we wtorek wieczorem na rondzie Jana Pawła II w Zielonej Górze. Rowerzysta poruszał się jednośladem elektrycznym, ale nie po ścieżce rowerowej, lecz na jezdni.

Zielona Góra. Przewrócił się na rowerze, auto pchało go po jezdni

W pewnym momencie, po wjeździe na skrzyżowanie, poślizgnął się i przewrócił na śliskiej nawierzchni. Nadjeżdżający wówczas samochód nie zdążył w porę zareagować i wjechał w leżącego na jezdni mężczyznę.

Pojazd zanim się zatrzymał, siłą rozpędu pchał leżącego jeszcze kilka metrów po jezdni. Całość zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu. Chociaż zdarzenie wyglądało dość groźnie, rowerzysta nie odniósł poważniejszych obrażeń.

"Nagranie publikujemy ku przestrodze i aby przypomnieć, że przed nami okres jesienno-zimowy, a więc trudny czas dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy o odpowiedniej koncentracji, by nie popełniać na drodze błędów, bo to właśnie one prowadzą do zdarzeń drogowych" - ostrzega lubuska policja.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Lubuska Policja