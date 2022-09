Schodziła z przejścia dla pieszych, gdy uderzyło w nią auto. Policja publikuje nagranie

Policja z Zielonej Góry opublikowała na swojej stronie internowanej nagranie z wypadku, do którego doszło w piątek (2 września br.). Widać na nim, jak kierujący fordem poważnie potrącił kobietę znajdującą się na przejściu dla pieszych.

Jak przekazała w poniedziałek Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, potrącona 29-latka z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala, a kierujący fordem 61-latek odpowie za spowodowanie wypadku drogowego. Kodeks karny przewiduje za to karę do trzech lat pozbawienia wolności.

Zielona Góra. 29-latka potrącona na pasach. Jest wideo z wypadku

"Pamiętajmy, że pieszy na przejściu nie może być nigdy zaskoczeniem dla kierującego, nawet wtedy, gdy na drodze panują niesprzyjające warunki na przykład oślepiające słońce. A tak właśnie tłumaczył się kierujący forda, który wjechał w pieszą, kiedy ta schodził już z przejścia" - przekazała, cytowana przez PAP, Stanisławska.

Policjanci apelują o zwrócenie szczególnej uwagi i zachowanie ostrożności w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych oraz zmniejszenie prędkości w niekorzystnych warunkach do jazdy. Przepis stanowi, że musimy ją do nich dostosowywać.

Dwa tygodnie temu zielonogórska policja opublikowała nagranie z innego potrącenia na jednej z ulic miasta. W nocy, 22-latek potrącił na przejściu 17-latka. Potrącony chłopak w wyniku uderzenia został wyrzucony w powietrze i obrażeniami trafił potem do szpitala. Młody kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego. Test wykazał w jego organizmie obecność narkotyków.

"Bezpieczeństwo na drogach zależy od każdego z nas, a odpowiedzialne zachowanie na drodze pomoże nam uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Przypominamy także o rzeczy najważniejszej: nigdy nie siadajmy za kierownicę po alkoholu czy narkotykach" – podkreśliła Stanisławska.

RadioZET.pl/PAP/KMP Zielona Góra