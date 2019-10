Z kranów może lecieć zielona woda. Firma ostrzega mieszkańców

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Zielona woda w kranach we Wrocławiu. Firma Fortum od piątku 25 października przez kilka najbliższych dni będzie prowadziła kontrolę szczelności sieci ciepłowniczej wschodniej, zachodniej i północnej części stolicy Dolnego Śląska oraz niektórych południowych dzielnic miasta.

Jak podaje ''Gazeta Wrocławska'', do wody będzie dodawany zielony barwnik. Firma Fortum zapewnia, że substancja jest bezpieczna zarówno dla ludzi i instalacji.

Jeśli kolor wody z kranu się nie zmieni, to znak, że sieć jest szczelna, a wymiennik ciepła odpowiedzialny za jej podgrzanie działa poprawnie. W prawidłowo funkcjonującym węźle barwiona na zielono sieciowa woda grzewcza nie powinna mieszać się z wodą w instalacji wewnętrznej budynku Jacek Ławrecki z Fortum

Co zrobić, gdy z naszego kranu popłynie zielona woda? Firma Fortum apeluje do mieszkańców, by zgłaszać każdy taki przypadek dzwoniąc pod bezpłatny numer 993. Nie należy również korzystać z zabarwionej wody.

RadioZET.pl/Gazeta Wrocławska