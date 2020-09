Nożownik zaatakował w pociągu. Wpadł w szał po rozmowie z kontrolerem

Agresywny pasażer ranił nożem policjanta w pociągu jadącym z Warszawy do Wołomina. Wcześniej mężczyzna wdał się w awanturę z kontrolerem, który poprosił go o okazanie biletu.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 15.30- 16.00 w pociągu, który zatrzymał się w podwarszawskiej Zielonce. Kontroler biletów sprawdzał podróżujących składem i podszedł do jednego z pasażerów. Wówczas okazało się, że nie ma on biletu. Mężczyzna zareagował na to agresywnie. Nie stosował się do poleceń kontrolera. W pewnym momencie wyciągnął nóż z kieszeni. Był wyraźnie pobudzony.

Atak nożownika w pociągu. Ranił policjanta

Na miejsce został wezwany patrol policji, który obezwładnił agresywnego pasażera. Wtedy mężczyzna powierzchownie ranił nożem w brzuch jednego z funkcjonariuszy.

Rana nie zagrażała jego życiu i zdrowiu. Policjant został zabrany do szpitala na badania. Ranę pośladkową miał też sam pasażer, który został zatrzymany przez policjantów, przebadany i zabrany do szpitala st. sierż. Gabriela Putyra z KSP

Na razie nie wiadomo, czy mężczyzna był pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Wyjaśnią to badania. Na miejsce zdarzenia został wezwany prokurator.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP