Potrącił na śmierć pieszego i uciekł. Pogrążył się przy legitymowaniu

Policja z Krakowa zatrzymała mężczyznę, który na terenie podkrakowskiej gminy Zielonki potrącił na śmierć pieszego. Do zdarzenia doszło 30 maja tuż po północy.

"Funkcjonariusze natychmiast zabezpieczyli miejsce zdarzenia i zaczęli wyjaśniać okoliczności sprawy. Już kilka godzin później, na terenie sąsiedniej gminy, policjanci natrafili na porzucony, mocno uszkodzony z przodu pojazd Alfa Romeo i ustalili, że jego użytkownikiem był 35-latek bez stałego miejsca zamieszkania, przebywający od pewnego czasu na terenie powiatu krakowskiego" – relacjonuje Małopolska Policja.

Zielonki. Potrącił na śmierć pieszego i uciekł. To niejedyny zarzut wobec 35-latka

Namierzenie mężczyzny było trudne, gdyż okazało się, że posłużył się dowodem osobistym innej osoby. Mimo sfałszowania danych udało się dotrzeć do 35-latka.

"Już kolejnego dnia ustalili natomiast, że sprawca wypadku przebywa na terenie województwa śląskiego, u swojej znajomej. Kryminalni z powiatu krakowskiego niezwłocznie udali się pod ten adres. Tam zastali i zatrzymali 35-latka" – relacjonują policjanci.

Pogrążyły go narkotyki. Miał przygotowany mefedron do handlowania

Okazało się, że mężczyzna ma więcej problemów z prawem. W plecaku podejrzanego mundurowi znaleźli ponad 160 gramów mefedronu. "Narkotyki były poporcjowane i popakowane w ponad 200 woreczków strunowych, co świadczyło, że 35-latek przygotowuje je do sprzedaży" - podała policja. O możliwym handlu dopalaczem świadczyć mogła też spora ilość gotówki.

Zatrzymany usłyszał 2 czerwca w prokuraturze cztery zarzuty: spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia, posiadania znacznych ilości narkotyków i przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu, znieważenia funkcjonariusza oraz zarzut posłużenia się dowodem osobistym wystawionym na inną osobę w celu zawarcia umowy najmu pojazdu. Sąd zgodził się na wniosek prokuratora o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Łącznie mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Małopolska Policja