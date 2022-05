Ziobro grozi Niemcom. "Berlin chce sam rządzić Europą"

"Berlin chce sam rządzić Europą, reszta państw ma słuchać i wykonywać; nigdy nie będzie na to zgody Solidarnej Polski" - oświadczył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Odniósł się on do pomysłu rezygnacji z zasady jednomyślności w głosowaniach dotyczących kluczowych kwestii w Radzie UE.