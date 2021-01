Do ośmiu lat więzienia grozi kierowcy bmw, który we wtorek rozjechał grupę mężczyzn w Złakowie Kościelnym. Piesi wracali z pogrzebu, dwie osoby zmarły, a kolejne dwie trafiły do szpitala. Jak ustalił reporter Radia ZET, pirat drogowy zeznał, że spieszył się na spotkanie ze znajomymi.