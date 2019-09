Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

"Obywatel Jones" Agnieszki Holland to oparta na faktach historia młodego walijskiego dziennikarza Garetha Jonesa piszącego w latach 30. XX wieku, który odkrył tajemnicę Wielkiego Głodu na Ukrainie. Publikacje Jonesa nie tylko pokazały Zachodowi, co działo się na Ukrainie, ale także zainspirowały George'a Orwella do napisania "Folwarku zwierzęcego".

Autorem zdjęć jest Tomasz Naumiuk, a współproducentką i autorką scenariusza – Amerykanka Andrea Chalupa. Zdjęcia zrealizowano m.in. w Katowicach i Dąbrowie Górniczej. W polsko-brytyjsko-ukraińskiej koprodukcji wystąpili m.in. Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard, Michalina Olszańska i Krzysztof Pieczyński.

"Ikar. Legenda Mietka Kosza" Macieja Pieprzycy o niewidomym geniuszu fortepianu został nagrodzony Srebrnymi Lwami podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Werdykt ogłoszono w sobotę wieczorem w Teatrze Muzycznym.

"Ikar. Legenda Mietka Kosza" to historia inspirowana życiorysem jazzmana (granego przez Dawida Ogrodnika), którego obiecującą karierę przerwała tragiczna śmierć. Mieczysława Kosza poznajemy jako kilkuletniego chłopca, urodzonego we wsi Antoniówka, który zachorował na jaskrę i z powodu braku możliwości natychmiastowego leczenia stracił wzrok, a następnie trafił do ośrodka dla niewidomych w Laskach. Tam odkrył, że muzyka może stać się sposobem na to, by na nowo zobaczyć świat. Talent i konsekwentna praca sprawiły, że Kosz stał się świetnym pianistą klasycznym, a następnie jazzowym. Odnosił liczne sukcesy w kraju i za granicą, ale poza sceną czuł się coraz bardziej samotny.

Jan Komasa otrzymał w sobotę nagrodę za reżyserię "Bożego Ciała" podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Mateusz Pacewicz został doceniony za scenariusz do tego filmu.

Magdalena Boczarska i Dawid Ogrodnik zostali nagrodzeni za główne role w - kolejno - "Piłsudskim" i "Ikarze. Legendzie Mietka Kosza" podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nagroda Specjalna Jury powędrowała do Łukasza Kośmickiego za "Ukrytą grę".

Eliza Rycembel i Sebastian Stankiewicz zostali laureatami nagród za role drugoplanowe w filmach - kolejno - "Boże Ciało" i "Pan T."

Reżyser, scenarzysta i producent Krzysztof Zanussi odebrał w sobotę wieczorem podczas gali zamknięcia 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Platynowe Lwy - nagrodę za całokształt twórczości.

Laureatów Konkursu Głównego 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ogłoszono podczas uroczystości zorganizowanej w Teatrze Muzycznym. Wyłoniło ich jury w składzie: reżyser teatralny, filmowy i telewizyjny Maciej Wojtyszko (przewodniczący), scenografka Ewa Braun, producent Piotr Dzięcioł, aktorka Bożena Dykiel, montażysta Paweł Laskowski, scenarzystka i producentka Ilona Łepkowska, reżyserka Maria Sadowska, reżyser dźwięku Nikodem Wołk-Łaniewski oraz autor zdjęć filmowych i reżyser Jerzy Zieliński.

RadioZET.pl/PAP