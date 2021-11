1,5-miesięczne dziecko nie żyje, miało obrażenia czaszki. Matka z partnerem w areszcie

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że 27-letniej matce dziecka i jej 28-letniemu partnerowi przedstawiono zarzut zabójstwa 1,5-miesięcznego niemowlęcia, którego mieli dokonać wspólnie i w porozumieniu.

Według ustaleń śledczych dziecko zostało pobite, miało obrażenia czaszkowo-mózgowe m.in. krwiaka i złamaną kość potyliczną. - Biegły podczas sekcji zwłok potwierdził, że obrażenia powstały w wyniku działania osób trzecich – podkreślił prokurator. Podejrzani nie przyznali się do winy. Mężczyzna zaprzeczył, by pobił dziecko, a kobieta wyjaśniła, że w jej obecności niemowlęciu nic się nie stało.

Złotów. Nie żyje 1,5-miesięczne dziecko. Areszt dla matki i jej partnera

Do tragedii doszło 22 listopada w mieszkaniu w Złotowie (woj. wielkopolskie). Wówczas to 27-latka zadzwoniła do sąsiadki i powiedziała, że jej dziecko nie oddycha. Gdy kobieta poleciła matce, by zadzwoniła na pogotowie, ta zwlekała z wezwaniem karetki. Sąsiadka weszła do mieszkania pary, gdzie zastała 28-latka, który miał się nie interesować tym, co się dzieje z 1,5-miesięcznym dzieckiem.

Gdy kobieta podjęła reanimację niemowlęcia, do mieszkania wróciła 27-letnia matka dziewczynki. Wezwana na miejsce ekipa pogotowia stwierdziła śmierć dziecka, u którego ujawniono obrażenia głowy. - Mężczyzna był trzeźwy w chwili zdarzenia – zaznaczył prokurator Wawrzyniak.

Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu przejęła prowadzenie śledztwa w tej sprawie z uwagi na fakt, że dotyczy ono śmierci niemowlęcia prok. Łukasz Wawrzyniak

Wobec podejrzanego mężczyzny w grudniu ub. roku zapadł wyrok ws. o znęcanie się i spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu u jego byłej żony. Oficer prasowy policji w Złotowie mł. asp. Damian Pachuc przekazał, że w miejscu zamieszkania 27-latki i jej partnera funkcjonariusze nie przeprowadzali dotąd interwencji, a rodzina nie miała założonej tzw. niebieskiej karty.

27-latka ma jeszcze dwójkę małoletnich dzieci z innego związku. Za zabójstwo grozi od ośmiu lat więzienia, 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywocia.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP (S. Kiepel)