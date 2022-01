Zmarł 29-letni strażak. "Nagła i niespodziewana wiadomość"

Marcin Sobota zmarł w poniedziałek 3 stycznia. Pełnił służbę w ochotniczej jednostce w Skrzelewie w województwie mazowieckim. Ze strażą związał się już w 2004 roku, gdy wstąpił do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Koledzy z jednostki są wstrząśnięci śmiercią Marcina Soboty. "Trudno wyrazić słowami, jak nagle i niespodziewanie przyszła do nas ta wiadomość" - napisał prezes OSP Skrzelew Tadeusz Szymańczyk.

Marcin Sobota nie żyje. Strażak OSP Skrzelew miał 29 lat

“Na sztandarze naszym jest «Bogu na chwałę ludziom na ratunek» i to było dewizą jego działania - nieść pomoc innym. Cieszył się z naszych sukcesów, a my cieszyliśmy się jego sukcesów" - czytamy we wpisie Szymańczyka.

Dowiadujemy się również, że Sobota miał żonę i syna. "Jako jednostka byliśmy na jego ślubie oddać mu szacunek i hołd. Miał wspaniałą żonę i rodzinę, cieszył się ze swojego syna. Marcinie jesteś w naszych sercach i pamięci, przykro nam już nie będzie nigdy tak jak było” - napisał prezes OSP Skrzelew.

Pogrzeb Marcina Soboty odbył się 8 stycznia - przekazał portal Tusochaczew.pl. Po mszy w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szymanowie pod Sochaczewem, 29-latek został pochowany na cmentarzu parafialnym w Niepokalanowie. Nie podano, co było przyczyną śmierci mężczyzny.

RadioZET.pl/Tusochaczew.pl/oprac. AK