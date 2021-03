Zmiana czasu na letni w Polsce w tym roku będzie przeprowadzona w nocy z 27 na 28 marca, w ostatnią niedzielę miesiąca. Niestety zegary trzeba będzie przesunąć o godzinę do przodu, przez co pośpimy o 60 minut krócej.

Godzinę zmienia się we wszystkich krajach Unii Europejskiej

Zmiana czasu na letni i zimowy miała zostać zlikwidowana, ale potrzebna jest do tego zgoda wszystkich krajów członkowskich UE. Póki co wstrzymano prace nad ustawą, która reguluje te kwestie

Zmiana czasu na letni w 2021 roku w Polsce jest przeprowadzana w ostatnią niedzielę marca. Zegarki przestawimy w nocy z 27 na 28.03. Wskazówki trzeba będzie przesunąć z godz. 2 na 3, co oznacza, że prześpimy się o 60 minut krócej.

Zmianę czasu na letni przeprowadzają wszystkie kraje Unii Europejskiej. Wśród przedstawicieli krajów członkowskich nie ma zgody co do zniesienia tego zwyczaju. Choć w marcu 2019 roku Parlament Europejski zdecydował o zlikwidowaniu zmiany, to stanowisko PE trafiło pod negocjacje, które nie skończyły się kompromisem. Pierwotnie to właśnie marzec 2021 roku miał być ostatnim miesiącem, w którym będziemy przesuwać do przodu wskazówki zegarów. Projekt ustawy w tej sprawie trafił do prac w grupach roboczych, ale przez pandemię koronawirusa zostały one wstrzymane.

Zmiana czasu na letni. 78 procent badanych jest przeciwko

W badaniu, które zleciła Komisja Europejska, przeciwko zmianie czasu na letni i zimowy opowiedziało się prawie 84 proc. respondentów. Przepytano w tej sprawie 4,6 milionów osób. W Polsce procent przeciwników zmian w czasie jest także bardzo wysoki. Jak wynika z badań CBOS przeprowadzonych w marcu 2019 roku, 78,3 proc. osób stwierdziło, że chce zlikwidowania tego zwyczaju.

Jak pokazały badania, zmiana czasu ma wpływ m.in. na zużycie energii elektrycznej. W stanie Indiana (USA) po wprowadzeniu czasu letniego wzrosły rachunki mieszkańców za prąd. Według wyliczeń rządu Japonii stosowanie wyłącznie czasu letniego może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 400 tys. ton, pomóc zaoszczędzić do 930 mln litrów paliwa, a także przyczynić się do spadku liczby ulicznych kradzieży.

Zdaniem naukowców z kanadyjskiego Sleep and Fatigue Institute utracona w trakcie weekendu godzina snu może zwiększyć liczbę wypadków w poniedziałek po zmianie czasu. Z badań specjalistów University of Alabama w Birmingham (USA) wynika, że przesunięcie wiosną wskazówek zegara o godzinę do przodu może o 10 proc. zwiększać też ryzyko zawału serca.

Zmiana czasu na letni i zimowy. Kiedy trzeba przestawić wskazówki?

Czas letni na zimowy w całej Unii Europejskiej zmienia się w ostatnią niedzielę października. Mówi o tym obowiązująca bezterminowo dyrektywa UE ze stycznia 2001 roku. "Począwszy od 2002 roku, czas letni kończy się w o godz. 1 GMT w ostatnią niedzielę października" – czytamy w dokumencie.

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Ostatni tego typu dokument rząd wydał na początku listopada 2016 roku. Rozporządzenie przedłuża stosowanie czasu zimowego do 2021 roku.

Zmiana czasu 2021 w Polsce

Zmiana czasu w Polsce wiąże się też z dodatkową pracą. Pan Henryk Siek, z którym rozmawiała nasza poznańska reporterka, ręcznie zmienia czas na dwóch zegarach na ratuszu w Poznaniu. O 2 w nocy musi przyjechać do ratusza i wspiąć się na ratuszową wieżę.

84 procent obywateli i obywatelek Unii Europejskiej opowiedziało się za zaprzestaniem zmian czasu, ale unijne instytucje wciąż nie potrafią się w tej sprawie dogadać.

