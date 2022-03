Zmiana czasu na letni w Polsce. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na letni tradycyjnie odbywa się w ostatnią niedzielę marca. W tym roku zegarki przestawimy 27. dnia tego miesiąca. Oznacza to, że pośpimy o godzinę krócej. Do czasu zimowego wrócimy w ostatnią niedzielę października.

Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na letni w 2022 roku przypada na noc z 26 na 27 marca. W ostatnią niedzielę miesiąca o godzinie 2 wskazówki zegara przestawiamy o godzinę do przodu (na godzinę 3). Oznacza to, że nasz sen potrwa o godzinę krócej.

Zmiana czasu na letni w 2022 roku. Dlaczego?

Zmiana czasu to efekt obowiązującej bezterminowo dyrektywy Unii Europejskiej ze stycznia 2001 roku. W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Co roku przestawienie czasu przynosi nam korzyści finansowe. W ciągu dnia jest dłużej jasno, a więc korzystamy z naturalnego światła, oszczędzając energię elektryczną, choć opinie co do tych korzyści są podzielone.

Badania zużycia energii elektrycznej w stanie Indiana (USA) wykazały, że po wprowadzeniu czasu letniego rachunki mieszkańców za prąd wzrosły. Japończycy wyliczyli z kolei, że stosowanie czasu letniego może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 400 tys. ton i pomóc zaoszczędzić do 930 mln litrów paliwa. Ponadto przyczynia się do spadku liczby ulicznych kradzieży o 10 proc.

Zmiana czasu na letni i zimowy w Polsce i na świecie

Od około 100 lat trwa zmiana czasu z zimowego na letni i z letniego na czas zimowy na świecie. W Polsce zmiana czasu po raz pierwszy została wprowadzona w okresie międzywojennym, a potem w latach 1946-1949 i 1957-1964. Nieprzerwanie jest stosowana od 1977 roku. Oprócz Polski taki system stosuje się w około 70 krajach, w większości europejskich.

Kiedy ostatnia zmiana czasu?

Przypomnijmy, w marcu 2019 roku Parlament Europejski zdecydował o zlikwidowaniu zmiany czasu. Negocjacje jednak nie skończyły się kompromisem. Projekt ustawy w tej sprawie trafił do prac w grupach roboczych, ale przez pandemię COVID-19 zostały one wstrzymane.

Co ciekawe, w badaniu zleconym przez Komisję Europejską przeciwko zmianie czasu na letni i zimowy opowiedziało się prawie 84 proc. ankietowanych. W sumie przepytano w tej sprawie 4,6 milionów osób. Jak wynika z badań CBOS przeprowadzonych w marcu 2019 roku, 78,3 proc. Polaków stwierdziło, że chce zlikwidowania tego zwyczaju.

RadioZET.pl/gov.pl/PAP