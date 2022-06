Zmiana przepisów na granicy z Białorusią. „Priorytetem pozostaje pilnowanie”

Stan wyjątkowy w pasie przygranicznym z Białorusią został wprowadzony w odpowiedzi na zwiększoną liczbę prób nielegalnego przedostania się na teren Polski i UE. Z czasem zastąpiono go ograniczeniem dostępu do szerokiego na 3 kilometry pasa przylegającego do granicy.

Żaryn zapowiedział, że od 1 lipca na pewno - zgodnie z decyzjami szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji - nie będzie przedłużany obecny stan reżimów prawnych na pograniczu. - Będzie większa swoboda dostępu do tych terenów, które do tej pory były objęte pewnymi zakazami w ramach uprawnień szefa MSWiA - podkreślił.

Zmiany na granicy z Białorusią. Ograniczenia na wąskim pasie

- Od 1 lipca dostęp będzie to na pewno większy dostęp i to normalne przepisy będą regulowały zasady przebywania w tych strefach, do których wstęp do tej pory był wyłączony czy ograniczony – zaznaczył rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych

Zakaz przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim, który wprowadził rozporządzeniami minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, obowiązuje od 1 grudnia do końca czerwca. Wcześniej, od 2 września do 30 listopada ub. r., na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.

- Oczywiście bezpośredni dostęp do pasa granicy czy teren bezpośrednio przylegający do budowy będzie wyłączony z dostępu, ale w związku z postępem prac MSWiA zdecydowało się odejść od tych dotychczasowych ekstraordynaryjnych rozwiązań – stwierdził Żaryn.

Specjalne obostrzenia będą dotyczyły już tylko wąskiego pasa bezpośrednio przylegającego do linii granicznej w województwie podlaskim. - To pas 200-metrowej szerokości, co ma związek z kolejnym etapem budowy bariery ochronnej na granicy – wskazał.

Rzecznik pytany, czy brak specjalnej strefy oznacza ograniczenie sił wojska i policji na granicy, odpowiedział, że decyzje w tych sprawach będą musiały zapadać na podstawie analizy aktualnego stanu.

- Nie wiem, czy decyzje są już przesądzone, na pewno będą ogłaszane w przyszłości przez właściwe struktury - powiedział PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Zapewnił przy tym, że jako państwo musimy odpowiadać na to, co się dzieje na tej granicy.

- W związku zakończeniem budowy bariery część osób zostanie rozdysponowana w inny sposób, ale priorytetem pozostaje pilnowanie granicy z Białorusią - zapewnił. Przypomniał, że granica „była świadkiem zdarzeń bez precedensu w historii Polski, kiedy to staliśmy się obiektem agresji hybrydowej przy użyciu szlaku migracyjnego”.

186 km bariera na granicy z Białorusią w woj. podlaskim ma być gotowa do końca czerwca, potem będzie wyposażana w elementy elektroniczne. Wykonanie pięciometrowego ogrodzenia uzasadniło zniesienie nadzwyczajnych przepisów wprowadzonych wzdłuż granicy z Białorusią.

RadioZET.pl/PAP