Zmiany na granicy z Rosją, MSWiA podaje szczegóły. "Ataki są pewne"

Maciej Wąsik wyjaśnił, że pieniądze na ten cel zostały zagwarantowane w przyszłorocznym budżecie. Wiceszef MSWiA wyraził przekonanie, że ważne jest, by zapora powstała jak najszybciej, bo kolejne ataki hybrydowe na polską granicę są nieuniknione.

- Uważam, że kolejne ataki hybrydowe na granicę Polski są pewne. Musimy stać twardo, pokazywać opór i zrobić coś z tymi pożytecznymi idiotami, którzy ciągle działają w interesie Putina. Ubolewam, że są wśród nich eurodeputowani, tacy jak Janina Ochojska – oznajmił Wąsik.

Zapora na granicy z Rosją. "Rosja jest niestabilnym sąsiadem"

O tym, że Straż Graniczna będzie realizować projekt, w ramach którego powstanie skuteczny i nowoczesny system perymetryczny, poinformowano w połowie września. Zapora ma służyć do ochrony granicy z obwodem kaliningradzkim.

Wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki. zaznaczył, że w jego ocenie Rosja jest sąsiadem "bardzo niestabilnym, dokonującym wręcz aktu terroru na swoich sąsiadach", przez co Polska musi się odpowiednio zabezpieczyć na polu ochrony granicy. - Jest to element przygotowania się do pewnych działań, których możemy spodziewać się ze strony rosyjskiej - dodał.

RadioZET.pl/PAP