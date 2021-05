Zmiany na lekcjach historii. Czarnek ogłosił nowości w programie nauczania

Do nauczania historii w szkołach będą wprowadzane elementy historii lokalnej, co też ujęto w Polskim Ładzie - zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W ramach zajęć mowa będzie nie tylko o bohaterach walczących, ale też o tych, "którzy tworzyli Rzeczpospolitą" - dodał.

Zmiany w szkołach i systemie edukacji zapowiedział podczas prezentacji Polskiego Ładu sam prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przemysław Czarnek w rozmowie z Telewizją Republika potwierdził, że w programie Zjednoczonej Prawicy na okres pocovidowy jest dwadzieścia punktów dotyczących edukacji.

Minister edukacji i nauki poinformował, że przed ogłoszeniem Polskiego Ładu w resorcie odbyło się spotkanie "z wybitnymi profesorami historii i języka polskiego", którzy piszą podręczniki do klas IV szkół ponadpodstawowych.

- Zespoły programowe, które będą pracować nad korektami podstawy programowej, będą musiały to uwzględniać, tak żeby te okresy historyczne w nauce historii i języka polskiego rzeczywiście się pokrywały - mówił. W jego ocenie ułatwiałoby to edukację młodzieży szkolnej.

Zmiany na lekcjach historii

Przemysław Czarnek zapowiedział, że do czerwca zespół ekspertów zakończy prace nad częścią ogólną podstawy programowej, a później przejdzie do części szczegółowej. Do historii mają zostać wprowadzane elementy historii lokalnej, co też ujęto w Polskim Ładzie.

- Tej historii lokalnej dzieci i młodzież nie znają. Historii własnych miejscowości, własnych gmin, własnych ochotniczych straży pożarnych, własnej administracji państwowej, samorządowej, kościelnej. Jest wielu bohaterów z naszych miejscowości, których po prostu nie znamy dzisiaj, a z których moglibyśmy być dumni i moglibyśmy iść ich śladami - podkreślił.

Szef resortu edukacji i nauki wskazał, że nauczać można nie tylko o bohaterach walczących w wojnach, ale również tych, którzy "tworzyli Rzeczpospolitą."

Czarnek powiedział, że w ramach Polskiego Ładu powstaną centra dziecka i rodziny. - Czyli wzmocnienie rodziny i rozwinięcie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych i objęcie pomocą edukacyjną również, ale tą taką rehabilitacyjną w pełnym tego słowa znaczeniu i w szerokim zakresie dzieci niepełnosprawne od początku ich życia - mówił na antenie Telewizji Republika.

RadioZET.pl/PAP/Telewizja Republika