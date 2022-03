Zmiany na polskim niebie. "Połowa przestrzeni jest przeznaczona dla wojska"

Trwająca od 24 lutego wojna w Ukrainie całkowicie zmieniła funkcjonowanie polskiej przestrzeni powietrznej. Obecnie połowa polskiego nieba jest zarezerwowana na rzecz funkcjonowania wojska, obrony powietrznej i sił sojuszniczych.

– Czyli tak naprawdę blisko połowa przestrzeni polskiej to działania tylko i wyłącznie wojskowe, mające na celu stworzenie tarczy ochronnej w powietrzu przed potencjalnym konfliktem, czy też przed potencjalnym atakiem, tak żeby zabezpieczyć całą polską przestrzeń powietrzną – powiedział szef PAŻP Janusz Janiszewski.

Wojna w Ukrainie. Zmiany na polskim niebie

Cywilny ruch lotniczy odbywa się w zachodniej części kraju. – Wiele linii lotniczych preferuje omijanie naszej wschodniej granicy w odległości mniej więcej 180 km, czyli tej części, w której dzisiaj obowiązuje szereg restrykcji i zakaz planowania lotów ze względu na działania obrony powietrznej – wskazał Janiszewski.

Szef PAŻP przyznał, że konieczne było wprowadzenie ograniczeń w ruchu cywilnym na lotnisku w Rzeszowie. – Tamtejszy port stał się bazą, hubem wojskowym na rzecz działań sojuszniczych mających na celu wzmocnienie tej części naszego kraju – powiedział. Dodał, że znajdujący się na ścianie wschodniej port w Lublinie również jest przeznaczony dla działań wojskowych czy humanitarnych. – Czeka nas uruchomienie akcji humanitarnych, w trakcie których samoloty będą dostarczać określone dobra na rzecz pomocy Ukrainie. Przygotowujemy się na to – powiedział.

Janiszewski przekazał, że gdyby doszło do najczarniejszego scenariusza, czyli wprowadzenia w Polsce stanu wojennego czy wojny, to PAŻP stanie się częścią systemu obrony powietrznej Polski. – Musimy być też świadomi wszystkich scenariuszy, które mogą się zdarzyć, i dlatego jako PAŻP przygotowujemy się na każdą ewentualność, także na taką, że może wystąpić potrzeba przeniesienia obsługi wszystkich operacji lotniczych do innych organów, innych ośrodków. Dzisiaj technologicznie przygotowujemy się na to – wyjaśnił.

W związku z rosyjską napaścią ukraińska przestrzeń powietrzna jest zamknięta dla ruchu pasażerskiego. Dla rosyjskich linii lotniczych zamknięta została unijna przestrzeń powietrzna, a w odpowiedzi Moskwa zabroniła liniom lotniczym z państw Europy wchodzenia w rosyjską przestrzeń powietrzną. Samoloty cywilne nie mogą też latać nad Mołdawią.

Wojna w Ukrainie. Najnowsze informacje na żywo:

RadioZET.pl/PAP