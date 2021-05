Składanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej, odejście od corocznych naborów i wypłata świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej – to planowane przez MRiPS zmiany w programie 500 plus. Ponadto świadczenia mają być wypłacane przez ZUS, a nie przez samorządy.

500 plus do zmiany. Z informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych rządu wynika, że w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają prace nad nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Obecnie obsługą programu zajmują się samorządy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w sprawach wymagających decyzji i rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – wojewoda.

Zmiany w 500 plus. Wnioski i wypłata świadczenia po nowemu

Zgodnie z projektem zadania te przejąłby Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W regulacji zapisano, że sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 roku nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy. Będą one również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 roku do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do 31 maja 2022 roku w okresie styczeń – maj.

Od 1 stycznia 2022 roku ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze oraz będzie od 1 lutego 2022 roku przyjmować wnioski na kolejny okres rozpoczynający się 1 czerwca 2022 roku.

Zgodnie z obecnymi przepisami, aby otrzymać 500 plus należy co roku składać wniosek na nowy okres świadczeniowy. Ustawa dopuszcza możliwość składania wniosków w różnych formach, m.in. w formie papierowej, a wypłata świadczenia może następować za pośrednictwem poczty, wypłaty gotówkowej lub przekazu bankowego.

Projekt zakłada wykorzystanie wyłącznie elektronicznych kanałów składania wniosków i wypłatę świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej. Regulacja przewiduje także odejście (od 2023 roku) od corocznego składania wniosków i automatyczne odnawianie prawa do świadczenia na kolejny okres rozliczeniowy.

Proponowane rozwiązanie, jak uzasadniają wnioskodawcy, ma na celu optymalizację procesu przyznawania i obsługi świadczenia, a tym samym redukcję kosztów jego obsługi. Dodatkowo ma ograniczać ryzyko zarażenia Covid-19, m.in. dzięki eliminacji bezpośrednich kontaktów z innymi osobami przy osobistym składaniu wniosków.

500 plus tylko dla zaszczepionych?

Samorządowcy zaproponowali, by wypłata środków z programu 500+ była przewidziana tylko dla dzieci zaszczepionych - ustalił reporter Radia ZET Maciej Sztykiel. Propozycja padła na piątkowym spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk rozmawiał z prezydentami miast i samorządowcami o kolejnym etapie programu szczepień. - Oprócz zachęt powinny być elementy dyscyplinujące - mówi Radiu ZET pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich Marek Wójcik.

RadioZET.pl/PAP