Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Kontrola ruchu drogowego po nowemu. Nowe regulacje zaczęły obowiązywać od czwartku, 7 listopada. Wyjątkiem jest paragraf 12, który dotyczy odczytu wskazań drogomierza pojazdu zatrzymanego do kontroli. Ten paragraf wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Zmiany w przepisach kontroli drogowej

Według urzędników głównym celem zmian jest doprecyzowanie dotychczasowych procedur działania np. policji.

Dotyczy to między innymi kwestii miejsc postoju pojazdów organów kontroli ruchu drogowego w czasie kontroli. W akcie prawnym zapisano, że podczas prowadzenia działań kontrolnych dopuszcza się postój radiowozu w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. wskazali urzędnicy z MSWiA

Dodatkowo policjant, a także inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej, podczas kontroli drogowej będzie mógł sprawdzić przebieg zarówno zatrzymanego do kontroli pojazdu, jak i pojazdu przewożonego np. na lawecie. Będzie także możliwość, w przypadku zastrzeżeń po wstępnej kontroli technicznej pojazdu użytkowego na przykład ciężarowego lub autobusu, skierowania go na bardziej szczegółowe badania. Pomoże to wyeliminować z dróg niesprawne samochody.

Nowe rozporządzenie rozszerza także katalog możliwości wpuszczenia kierowcy kontrolowanego pojazdu do radiowozu. „Policjant będzie mógł to zrobić, jeśli np. kierowca zadeklaruje chęć zapłaty mandatu za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego. Dzięki zmianom łatwiej będzie kontrolującemu wnioskować do starosty o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem, jak również skierowanie kierowcy lub motorniczego na egzamin sprawdzający jego kwalifikacje” – zaznaczyli w komunikacie urzędnicy.

Zmiany dotkną też przeprowadzania tzw. szybkich testów trzeźwości. Od 7 listopada policjant w mundurze nie będzie musiał legitymować się każdemu kierowcy.

RadioZET.pl/PAP