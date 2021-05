Adam Niedzielski w Radiu Plus był pytany, czy rząd rozważa przyspieszenie terminów luzowania obostrzeń i odmrażania gospodarki. Minister zdrowia przyznał, że ta kwestia jest analizowana i prawdopodobnie będzie omawiana podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Przyspieszenie luzowania obostrzeń

Szef resortu zdrowia ocenił, że z jednej strony są przesłanki do takiego przyspieszenia, ponieważ średnia tygodniowa liczba zachorowań "jest niższa niż była w najniższym punkcie między drugą a trzecią falą, czyli w lutym".

– Z drugiej strony te ostatnie dni - mówię o wczorajszym i prawdopodobnie dzisiejszym - to będą lekkie wzrosty zachorowań w stosunku do poprzedniego tygodnia, ale wynika to przede wszystkim z tej anomalii majówkowej, czyli z tego, że w poprzednim tygodniu poniedziałek był dniem wolnym i mamy pewnego rodzaju przesunięcie – powiedział.

Dodał, że informacje na ten temat będą przekazane po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. – To na pewno nie będą ruchy, które będą mocno zmieniały ten harmonogram, który w tej chwili realizujemy. Raczej trzeba się spodziewać kosmetycznych ruchów niż jakiegoś zdecydowanego przyspieszenia – zaznaczył Adam Niedzielski.

Rząd niespodziewanie zmienił obostrzenia. Nowe zasady od 11 maja

We wtorek weszły w życie nowe przepisy dotyczące ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wprowadza je rozporządzenie Rady Ministrów z 10 maja, które jest nowelizacją rozporządzenia z 6 maja tego roku.

Pozwala ono na organizowanie i uczestnictwo w liczniejszych niż do tej pory manifestacjach. Obecnie zakazuje ono organizowania i uczestnictwa w zgromadzeniach (organizowanych na postawie zawiadomienia) więcej niż 25 osobom. Dotąd mogło w nich uczestniczyć zaledwie 5 ludzi.

Rozporządzenie z 10 maja zwalnia z konieczności odbycia kwarantanny brytyjskich kibiców, którzy przyjadą 26 maja do Gdańska na finał Ligi Europy. Jest jeden warunek – muszą mieć negatywny wynik testu na COVID-19 wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem polskiej granicy. Nowe przepisy znoszą pięćdziesięcioprocentowy limit udostępnionych pokoi w przypadku zakwaterowania żołnierzy i pracowników cywilnych wojska.

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ws. służby zdrowia i ewentualnych decyzje dot. obostrzeń ma się odbyć w środę 12 maja. Dokładna godzina nie jest jeszcze znana. Konferencję będziemy transmitować i relacjonować na żywo na RadioZET.pl.

RadioZET.pl/PAP