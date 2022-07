Koniec zwolnień z WF-u od 1 września? Wiceszef MEiN zabrał głos

Minister sportu Kamil Bortniczuk ma pomysł, jak zapobiec unikaniu aktywności fizycznej w szkołach. W rozmowie z Polsat News powiedział, że szkoły od września 2022 roku mają honorować tylko zwolnienia od lekarzy specjalistów, a nie od rodziców czy lekarza rodzinnego. Sprawa dotyczy zwolnień semestralnych i dłuższych.

Mówiąc o zwolnieniach lekarskich z WF-u, wiceminister Piontkowski zauważył, że "jest to problem, który funkcjonuje od wielu lat tak, jak i problem zwiększającej się otyłości wśród młodych ludzi". - Trzeba podejmować kroki, które będą ograniczały to zjawisko. Ograniczenie skali zwolnień jest na pewno krokiem w dobrą stronę, jak podobnie różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne dla uczniów - które także MEiN proponowało. Mam nadzieję, że uda się skutecznie ograniczyć skalę tego zjawiska - powiedział.

Koniec zwolnień z WF-u? Piontkowski komentuje

Dopytywany, co należy zrobić, by zachęcić uczniów do udziału w zajęciach WF, a "nie tylko łapać, tych, co już z nich uciekają" wskazał, że "z jednej strony trzeba wprowadzić czytelne reguły, według których uczeń ze względów zdrowotnych powinien mieć ograniczony kontakt z zajęciami ruchowymi". - Wydaje się oczywiste, że w większości wypadków uczeń może wykonywać jakieś ćwiczenia, i to chyba specjalista powinien określić, jakie ograniczenia powinny się pojawić na lekcjach WF, z jakich ćwiczeń uczeń mógłby być zwolniony, a jakie mógłby wykonywać na zajęciach - mówił Piontkowski.

- Inne sposoby to uatrakcyjnianie zajęć. My dziś w podstawach programowych dajemy nauczycielom WF-u dosyć dużą swobodę, jeśli chodzi o sposób przeprowadzania zajęć z tego przedmiotu. Chodzi nam o to, by niekoniecznie w każdej szkole wychowywać mistrza sportu, bo tym mają się zajmować głównie szkoły i klasy sportowe, natomiast chcemy, by jak najszerzej młodzież korzystała z ruchu, a zajęcia z WF-u mają być tylko jednym z miejsc, gdzie ten ruch będzie się odbywał. Przecież nie jesteśmy w stanie całościowo zapełnić czasu dzieci i młodzieży, WF powinien być inspiracją, pokazać jakie dyscypliny sportowe mogą być uprawiane, na czym polegają. Wolelibyśmy, żeby uczniowie sami próbowali tych dyscyplin sportowych, a nie tylko oglądali je na ekranach monitorów - powiedział wiceminister edukacji i nauki.

Przypomniał, że na lekcjach WF mówi się także o zdrowym trybie życia. - I to także powinno wyraźnie docierać do młodzieży. Ci, którzy nie uczestniczą w zajęciach tego przedmiotu, nie będą uczestniczyć w zajęciach, na których będzie się informowało, jak prowadzić zdrowy tryb życia, jaką rolę odgrywa ruch, dieta, a to są wszystko ważne elementy - podkreślił.

Pytany o to, na jakim etapie są prace nad zmianą, o której mówił minister sportu, odpowiedział: -Zaczekajmy jeszcze chwilę. My od dłuższego czasu - także w Ministerstwie Edukacji i Nauki, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, zastanawialiśmy się, jak tę kwestię rozwiązać. Propozycja ministra sportu jest ciekawą propozycją. Będziemy nad nią pracowali - dodał.

Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. W rozporządzeniu zapisano też, że dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

RadioZET.pl/PAP - Danuta Starzyńska-Rosiecka/Polsat