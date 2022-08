Zmiany w szkołach, Czarnek zdecydował. "Młodzież powinna być gotowa na każdą ewentualność"

Zmiany w programie polskich szkół. Minister edukacji zapowiedział nowe treści nauczania w ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa. Przemysław Czarnek podpisał już rozporządzenie dotyczące wdrożenia szkoleń ze strzelania. - To odpowiedź na to, co dzieje się w Ukrainie - mówił szef MEiN w rozmowie z "Super Expressem".

Przemysław Czarnek zapowiedział zmiany w polskich szkołach. Już za dwa lata przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) zostanie wprowadzony w zupełnie innej odsłonie. Uczniowie będą się uczyć strzelania m.in. z broni pneumatycznej i kulowej. Rozporządzenie już zostało podpisane.

Zmiany w szkołach. Przemysław Czarnek wyjaśnia

Minister edukacji zdradził szczegóły nowych ustaleń w rozmowie z "Super Expressem". - Co do nauki strzelania, jak zwykle jest to pomysł środowiska nauczycielskiego, z którym współpracuję w ramach rozmaitych grup doradczych. To jednak przede wszystkim odpowiedź na to, co dzieje się na Ukrainie - mówił w rozmowie z "SE". Jak dodał, jego zdaniem młodzież powinna być przygotowana na każdą ewentualność.

Do tej pory w szkole dzieci musiały się zaznajomić przede wszystkim z zasadami udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji. Teraz będą się uczyć także strzelania. Jedna godzina zajęć w tygodniu jest przewidywana dla klas 8. szkół podstawowych i dla szkół średnich.

Jak informowaliśmy wcześniej, w szkole podstawowej program Edukacji dla bezpieczeństwa podzielony jest na cztery moduły: bezpieczeństwo państwa, działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń, podstawy pierwszej pomocy i edukacja zdrowotna. Teraz ostatni moduł zastąpi teraz „kształtowanie postaw obronnych”. Uczniowie będą poznawać podstawy orientowania się w terenie, używania map i odbędą szkolenie strzeleckie.

Zmiany wejdą w życie od września z jednym wyjątkiem. - W przypadku zajęć ze strzelectwa przewidziany został trwający dwa najbliższe lata szkolne okres przejściowy – informowała RadioZET.pl Adrianna Całus, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki.

RadioZET.pl/se.pl