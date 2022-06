"Znakomity podręcznik" do HiT-u z negatywną opinią za język. Będzie dopuszczony do użytku?

- Będzie to znakomity podręcznik - zapewniał jeszcze kilka dni temu minister edukacji Przemysław Czarnek, mówiąc o książce do historii i teraźniejszości, nowego szkolnego przedmiotu. Podręcznik uzyskał jednak negatywną opinię językową i jego dopuszczenie do użytku w szkołach stoi pod znakiem zapytania.

- Podręcznik jest na końcowym etapie procedury dopuszczenia go do używania w szkołach. Będzie to znakomity podręcznik, z którego będą się uczyć historii młode pokolenia Polaków – tak jeszcze w zeszłym tygodniu mówił o pracy nad książką do historii i teraźniejszości minister edukacji Przemysław Czarnek. - Podręcznik jest autorstwa wybitnego historyka, który napisał nie jeden podręcznik – dodawał.

„Zachwycony książką i formą wydania” był również wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. - Mam ten podręcznik, całości jeszcze nie przeczytałem, to 500 stron. Bardzo dużo obrazków – opowiadał w czwartek, 23 czerwca, na antenie Radia ZET. Po przejrzeniu kilku rozdziałów podręcznik ocenił jednak jako „bardzo dobrze przygotowany”. - Ocena merytoryczna jest pozytywna. Zostaje jeszcze ocena językowa – dodawał tydzień temu minister Czarnek, traktując to jako czystą formalność.

Podręcznik do HiT-u z negatywną opinią

Żeby dopuścić podręcznik w formie papierowej do użytku w szkołach, musi on uzyskać trzy pozytywne opinie rzeczoznawców – dwie merytoryczno-dydaktyczne i jedną językową. Rzeczywiście podręcznik do HiT-u na początku czerwca dostał jedną pozytywną opinię merytoryczno-dydaktyczną. Druga była warunkowa, po wprowadzeniu poprawek zamieniona ją również na pozytywną.

Jak wynika ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki, podręcznik dostał jednak negatywną ocenę w zakresie językowym. Opinia ta wpłynęła 17 czerwca. Książka do HiT-u czeka więc teraz na opinię dodatkową. Minister edukacji zawnioskował o nią 21 czerwca, rzeczoznawca ma 30 dni na jej wydanie.

Czasu zostaje niewiele, bo nowy przedmiot w szkołach ma obowiązywać już od 1 września 2022, a do MEiN, jak zapewniał Czarnek, wpłynął tylko jeden wniosek od wydawnictwa z propozycją podręcznika i tylko ta jedna książka przechodzi procedury dopuszczenia jej do używania w szkołach.

Sam przedmiot - historia i teraźniejszość - od początku wzbudzał wiele kontrowersji. Eksperci m.in. z Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Historycznego, a także nauczyciele WOS-u i historii, gdy tylko zobaczyli podstawę programową, mówili, że jest mocno przeładowana, a przede wszystkim zideologizowana, brakuje w niej edukacji obywatelskiej za to wiele punktów poświęcono znaczącej roli Kościoła.

Ponad 500 stron w rok

Na proponowanym podręczniku do HiT-u historycy nie zostawili suchej nitki. Niektórzy eksperci mówili wprost, że nie sposób uznać tej książki za szkolny podręcznik. "Mam już swój egzemplarz. No jest grubo. W środku np. osobny temat (!) o SALT I. Ogółem ponad 500 stron, 8 rozdziałów, 114 tematów - to wszystko na jeden rok i dwie lekcje tygodniowo. W tekście zero obudowy (tabel, schematów, podsumowań) - jedynie zdjęcia i luźny esej" - opisywał w mediach społecznościowych Wojciech Micygała, nauczyciel historii i doktorant UJ.

Oprócz objętości zastrzeżenia historycy mają przede wszystkim do treści. W udostępnionych pierwszych stronach książki można przeczytać m.in. że wśród najpopularniejszych obecnie ideologii jest feminizm i ideologia gender, w UE „różne są religie, co usiłuje się już niwelować poprzez lansowanie ateizmu”, a przy okazji wyliczania polskich strat z II wojny światowej przeciwko rekompensatom protestują „polskojęzyczne media znajdujące się w rękach niemieckich właścicieli”.

Ostatnio też głośno było o zawartym w podręczniku opisie kontaktów pedofilskich jednego z niemieckich polityków. - Co, jakąś cenzurę prewencyjną powinniśmy wprowadzić i nie mówić o działaczach lewicowych, jakie niektórzy mają skłonności? – komentował te doniesienia na antenie Radia ZET wiceminister edukacji. Jego zdaniem też UE lansuje ateizm. - Chociażby mówiąc o wartościach europejskich w oderwaniu od cywilizacji chrześcijańskiej. To moim zdaniem promocja ateizmu – stwierdził.

HiT zamiast WOS-u

Podręcznik do HiT-u wydaje „Biały Kruk”, który specjalizuje się w książkach o charakterze religijnym, historycznym i patriotycznym. Wydawnictwo chwali się na swojej stronie m.in. tym, że zostało uhonorowane „prestiżową nagrodą środowisk katolickich Totus w kategorii - Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”. Autorem podręcznika jest prof. Wojciech Roszkowski, historyk z Instytutu Studiów Politycznych PAN, były europoseł z listy PiS.

Historia i teraźniejszość zastąpi w liceum, technikum i w szkole branżowej pierwszego stopnia wiedzę o społeczeństwie na poziomie podstawowym (wciąż będzie można wybrać WOS na poziomie rozszerzonym). W pierwszej klasie uczniowie LO będą mieli dwie godziny Hi-T-u, a w drugiej - jedną. W technikum przez pierwsze trzy lata młodzież ma zaplanowane po jednej godzinie nowego przedmiotu.

RadioZET.pl