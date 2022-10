Znana adwokatka ze Słupska zostaje w areszcie. Miała zranić nożem dwóch mężczyzn

Sąd Okręgowy w Słupsku (Pomorskie) postanowił o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania wobec adwokat Katarzyny R. podejrzanej m.in. o usiłowanie zabójstwa. Kobieta ma pozostać w areszcie kolejne trzy miesiące.

Słupski sąd przychylił się do wniosku, który 20 października złożył śledczy z Prokuratury Okręgowej w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie). - Powołał się w nim na obawę matactwa oraz grożącą podejrzanej surową karę - przekazał rzecznik prasowy toruńskiej prokuratury okręgowej prok. Andrzej Kukawski. Jednocześnie potwierdził, że to Prokuratura Okręgowa w Toruniu została wyznaczona do dalszego prowadzenia śledztwa.

Adwokat ze Słupska usłyszała cztery zarzuty

Prokuratura przedstawiła Katarzynie R. cztery zarzuty. Słupska adwokat jest podejrzana o usiłowanie zabójstwa, spowodowanie u innej osoby obrażeń ciała na czas poniżej siedmiu dni, znieważenie funkcjonariuszy policji podczas zatrzymania i kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu.

Podejrzana, która ponad dobę spędziła w policyjnej izbie zatrzymań, przed prokuratorem nie przyznała się do zarzucanych czynów i nie składała wyjaśnień. Za usiłowanie zabójstwa, najcięższego z zarzucanych 39-letniej adwokat przestępstw, grozi kara od ośmiu lat pozbawienia wolności, 25 lat więzienia po dożywocie.

Słupska adwokat Katarzyna R. została zatrzymana przez policję w nocy z 5 na 6 sierpnia przy ul. Hubalczyków krótko po tym, jak miała ranić nożem dwóch mężczyzn, następnie wsiąść do samochodu pod wpływem alkoholu oraz bić i znieważać interweniujących funkcjonariuszy. Ci zatrzymali kobiecie prawo jazdy. Została od niej pobrana krew do badań.

Słupska adwokat aresztowana. Zraniła dwóch mężczyzn

39-latek i 36-latek mieli zostać ugodzeni nożem przez Katarzynę R. przy ul. Lelewela w Słupsku. Jeden z nich otrzymał cios w pośladek, drugi w brzuch i szyję. Obaj trafili do szpitala. Ten lżej ranny szybko go opuścił. Drugi z poszkodowanych pozostawał w nim przez kilka dni.

Katarzyna R. 7 sierpnia tego roku decyzją Sądu Rejonowego w Słupsku została tymczasowo aresztowana na dwa miesiące. Potem są przedłużył jej areszt o kolejny miesiąc.

Słupska adwokat, decyzją sądu dyscyplinarnego, 16 sierpnia została zawieszona w czynnościach zawodowych, o czym informował PAP rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Koszalinie adwokat Wiesław Breliński. Jednocześnie przypominał, że mecenas swoją działalność gospodarczą zawiesiła z początkiem roku i w związku z tym nie widniała już na liście czynnych adwokatów.

