Znany strongman może trafić do więzienia. Jest termin rozprawy

Mariusz P. może trafić do więzienia. Zawodnik MMA jest oskarżony o wtargnięcie do hostelu w Andrychowie i przywłaszczenie mienia – poinformował portal O2.pl. Proces ruszy przed sądem w Wadowicach 15 lipca.

Mariusz P. odpowie za rzekome wtargnięcie do andrychowskiego hostelu „Leskowiec” w 2018 roku. Znany strongman wyłamał zamki, przegonił gości weselnych i właściciela nieruchomości, po czym zarekwirował meble. Na miejsce wezwano policję.

Mariusz P. stanie przed sądem

Mariusz P. nie przyznał się do winy. Po całym zajściu wytłumaczył, że jest współwłaścicielem hostelu, ponieważ odkupił połowę udziałów od żony właściciela. Sąd uznał, że zakup był obciążony wadą prawną, ponieważ toczyła się sprawa rozwodowa właścicieli, którzy nie mieli sporządzonej intercyzy.

Wadowicka prokuratura umorzyła śledztwo ws. wtargnięcia do hostelu, jednak właściciel nie pogodził się z tą decyzją. Wniósł z pomocą pełnomocnika tzw. subsydiarny akt oskarżenia, który pozwala domniemanym pokrzywdzonym włączyć się do postępowania sądowego. Właściciel zarzuca Mariuszowi P. przywłaszczenie mienia. Straty zostały oszacowane na kilka tysięcy złotych. „Mężczyzna twierdzi, że mebli i wyposażenia nie odzyskał do dziś. Od tego czasu hostel nie działa” – podał portal O2.pl.

RadioZET.pl/O2.pl