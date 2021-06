Wrocławska Ekostraż odratowała katowanego psa Diego. Nad zwierzęciem znęcał się mężczyzna, który – z relacji przekazanej aktywistom – chciał w ten sposób zemścić się na jego właścicielce. Zwyrodnialec polewał psa domestosem, spryskiwał gazem pieprzowym i trzymał w ciasnej kolczatce. "Jakim cudem wczorajsza wizyta policji w tym miejscu nie skończyła się zabraniem psa lub chociaż telefonem do nas?" – nie mogą nadziwić się aktywiści. Zapowiedzieli, że zawiadomią o sprawie prokuraturę.

Znęcanie się nad psem rasy amstaff trwało przez wiele dni. "Ofiara przemocy domowej, wyżywania się nad słabszym, aby ukarać partnerkę - przynajmniej taką wersję znamy dziś. Mężczyzna sadysta miał znęcać się od kilku tygodni" – relacjonuje wrocławska Ekostraż.

Czytamy, że psiak był oblewany domestosem oraz psikany gazem. "Drzwi do mieszkania wyłamane. Jakim cudem wczorajsza wizyta policji w tym miejscu nie skończyła się zabraniem psa lub chociaż telefonem do nas? Interwencja jest w toku - na razie wiele więcej nie możemy napisać" – relacjonują aktywiści.

Polewał psa domestosem, bił, psikał gazem. "Trafił na ludzkiego sadystę"

Dopiero po podaniu pierwszych leków pies otworzył się na ratowników. "Czekamy na wyniki badań. Nie możemy przeboleć, że trafił na ludzkiego sadystę" – dodaje Ekostraż.

"Był ofiarą znęcania się, to nie było jednostkowe znęcanie się, tylko cały czas był katowany, to widać po tym psie, po jego zachowaniu, po tym jaki ma stosunek do ludzi, jak reaguje na człowieka" - mówił w Polsat News Dawid Karaś ze Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt Ekostraż.

Największą uwagę zwróciły duże rany na ciele amstaffa, od żrącej substancji. Partnerka oprawcy przyznała, że kat bił też psa. Pracownicy Ekostraży pracują nad wezwaniem w tej sprawie do prokuratury. Diego przebywa już w azylu aktywistów. Choć widać na nim brzemię przemocy, psiak czuje się już bezpiecznie. Leczenie i rehabilitację czworonoga można wesprzeć przelewem - dane dostępne są pod wpisem Ekostraży na Facebooku.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Ekostraż Facebook/Polsatnews.pl