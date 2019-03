Ambasador USA o zniesieniu wiz dla Polaków. Padła konkretna DATA

- Do objęcia Polski programem bezwizowym zamierzam doprowadzić przed końcem swojej kadencji; jeśli nie w tym, to na pewno w 2020 r. - podkreśliła ambasador USA Georgette Mosbacher w rozmowie z telewizją Polsat News. Zwróciła się też do Polaków, by korzystali z szansy otrzymania wizy i przyczyniali się do obniżenia wskaźnika odmowy.