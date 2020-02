Opiekunka znęcała się nad dziećmi w żłobku. Usłyszała zarzuty

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Mama 2-letniego Bogusia, który padł ofiarą opiekunki mówi, że mogło dojść do tuszowania przemocy. Kobieta - choć wiedziała, że jest nagrywana przez zamontowaną w żłobku kamerę - zachowywała się wyjątkowo bezkarnie. 2-letni Boguś był szarpany, wyzywany i z całej siły rzucony na podłogę. Kobieta znęcała się też nad 3-letnią Marysią.

Pracowniczka żłobka usłyszała już zarzuty.Sprawa wyszła na jaw dzięki nagraniom z monitoringu, zamontowanym w żłobku. Wszystko działo się podczas leżakowania - Boguś i Marysia nie zasnęli, a to rozwścieczyło opiekunkę.

- Podeszła do niego, szarpnęła go za rękę z całej siły rzucając nim o podłogę – relacjonowała mama 2-letniego Bogusia w rozmowie z Radiem ZET.

Rodzice dowiedzieli się o zdarzeniu dopiero po 6 dniach od dyrektorki żłobka. Mają żal, że nie wezwała lekarza i nie zabezpieczyła wcześniejszych nagrań, ani też nie zwolniła dyscyplinarnie opiekunki. Oczekują, że dyrektorka placówki również poniesie konsekwencje – dowiedziało się Radio ZET.

- Ta pani w ogóle się z tym nie kamuflowała pomimo tego, że kamera kręciła, pomimo tego, że weszła w tym momencie inna opiekunka. Ona cisnęła moim dzieckiem o podłogę. Jak można stwierdzić, że ona zachowała się tylko jednorazowo w ten sposób – opoiwada mama Bogusia w rozmowie z Radiem ZET.

O sprawę przemocy w żnińskim żłobku zapytaliśmy również burmistrza miasta, Roberta Luchowskiego.

Nie mam zamiaru tutaj nikogo bronić. Jest to dla nas wszystkich nauczka. Żłobek gminny to jest drugi dom, to jest kontakt z najmłodszymi obywatelami naszej gminy.

Robert Luchowski