Wstrząs w kopalni Zofiówka. Odnaleziony górnik nie żyje

Kilkanaście godzin po wstrząsie w kopalni Zofiówka wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds. technicznych i operacyjnych Edward Paździorko przekazał informację o dotarciu do czterech z dziesięciu poszkodowanych górników. Mężczyźni byli ok. 220 m od frontu przodka, ale jak podała JSW, nie dawali oznak życia. - Idziemy po naszych kolegów. Jesteśmy wszyscy jedną wielką górniczą rodziną i walczymy o życie naszych kolegów górników - mówił podczas konferencji prasowej dyrektor do spraw pracy w kopalni Zofiówka Marcin Gołębiowski. - Czterech poszkodowanych jest transportowanych. To potrwa trochę czasu, ponieważ ze względu na atmosferę tam panującą i bezpieczeństwo przede wszystkim ratowników, to chwilę trwa - dodał.

Przed godziną pierwszą w nocy z soboty na niedzielę JSW przekazała, że ratownicy wytransportowali pierwszego z czterech odnalezionych górników. Mężczyzna nie żyje.

Pniówek i Zofiówka. "Nie ma związku między tymi zdarzeniami"

Przypomnijmy: w sobotę ok. godz. 3.40. w kopalni Zofiówka doszło do wstrząsu. W jego rejonie było 52 pracowników. 42 wyszło o własnych siłach. Kilka dni wcześniej, w środę, w kopalni Pniówek w pobliskich Pawłowicach również doszło do wybuchów metanu. Dotąd potwierdzono śmierć pięciu ofiar tamtej katastrofy – cztery osoby zginęły w kopalni, jedna zmarła w szpitalu, sześć osób w stanie ciężkim jest hospitalizowanych. siedmiu górników nie odnaleziono.

- Zdarzyła się kolejna katastrofa. Jestem po długiej rozmowie z ekspertami. (…) Wyjaśnili mi, że nie ma żadnego związku między tymi dwoma zdarzeniami, to jest zbieg losu. Niestety, w jednym i drugim przypadku w miejscach, w których doszło do katastrof byli ludzie – mówił w sobotę przed kopalnią Zofiówka prezydent Andrzej Duda. - Tak jak zawsze w takich sytuacjach ratownicy będą bohatersko pomagali do samego końca. (…) Składam wyrazy współczucia wszystkim tym, których bliscy zginęli w kopalni Pniówek i wszystkim poszkodowanym. To jest sytuacja tragiczna. Jest niestety wysokie prawdopodobieństwo, że także i tutaj będą ofiary śmiertelne - dodał.

RadioZET.pl/PAP