Według serwisu Press.pl Joanna Kurska ma zostać szefową zespołu “Pytania na śniadanie”. Pracę rozpocznie już we wtorek, 6 września.

Kurska pracowała już wcześniej w Telewizji Polskiej. W 2016 roku była dyrektorką programową i dyrektorką biura marketingu. Zrezygnowała po tym, jak jej partner został prezesem TVP. Wówczas telewizja w specjalnym oświadczeniu poinformowała, że decyzję podjęto zgodnie z “najwyższym standardem etyki i profesjonalizmu”.

Joanna Kurska wróci do TVP?

Po odejściu z telewizji Kurska na krótko została zatrudniona w państwowej spółce. W Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie objęła funkcję dyrektorki departamentu public relations. Później przeniosła się do Netii. Zanim Kurska trafiła do TVP, przez kilkanaście lat była związana z Polsatem.

Jacek Kurski w sierpniu w rozmowie z Pudelkiem zapowiedział, że powrót jego żony do telewizji publicznej jest możliwy pod jednym warunkiem. - Umówiliśmy się, że (wróci do telewizji – red.) wtedy, kiedy ja przestanę być prezesem telewizji. To jest straszna kara, być może przesadna, jaką sobie wyznaczyliśmy. Bo naprawdę, cóż jest winna moja żona, że się we mnie zakochała, a ja w niej? - powiedział Kurski.

Jacek Kurski odwołany z funkcji prezesa TVP

W poniedziałek Rada Mediów Narodowych odwołała Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa TVP. Zastąpić ma go Mateusz Matyszkowicz, dotychczasowy członek zarządu Telewizji Polskiej i były dyrektor TVP 1 i TVP Kultura.

