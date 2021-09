Żona naszego kolegi potrzebuje wsparcia. Każda złotówka ma znaczenie

Monika - żona naszego redakcyjnego kolegi potrzebuje Waszego wsparcia! Czasu jest coraz mniej, a każda złotówka jest na wagę złota. Jedyną szansą jest nowy lek: Trodelvy (sacituzumab govitecan), dopuszczony w kwietniu tego roku przez Agencję Żywności i Leków (FDA) do leczenia TNBC. Koszt 3 miesięcznej terapii to prawie 435 000 zł.

Monika potrzebuje wsparcia jak nigdy dotąd. "Cały mój 2017 rok to pozbywanie się potrójnie ujemnego nowotworu piersi (TNBC). Przeszłam operacje: wycięcia guza z piersi i przerzutów do pachowych węzłów chłonnych; by chwilę później zacząć długą, męczącą chemio i radioterapię. Intensywne leczenie doprowadziło do niesamowitego wycieńczenia organizmu. Przetrwałam dzięki bliskim i determinacji" - czytamy w poruszającym wpisie.

"Coraz trudniej było zbierać siły. Jednak gdy pod koniec 2017 roku kończyłam zaplanowane leczenie, czułam że jeszcze wiele przede mną. Wielkim i cudownym przeżyciem był powrót do pracy. Prowadzę mały, kochany salon fryzjerski – takie budujące były spotkania z moimi klientami/przyjaciółmi, którzy tak mocno mi kibicowali we wracaniu do zdrowia! Nareszcie mogłam razem z mężem i synem udać się na krótkie, bieszczadzkie wakacje" - wspomina.

W 2020 roku choroba wróciła. "W wyniku długich badań potwierdzono u mnie nawrót choroby z przerzutami. Natychmiast rozpoczęte leczenie, jak dotąd nie przynosi efektów, a ja mam coraz mniej sił… Jedyną szansą dla mnie jest nowy lek: Trodelvy (sacituzumab govitecan), dopuszczony w kwietniu tego roku przez Agencję Żywności i Leków (FDA) do leczenia TNBC. Zaleceniem lekarskim jest intensywne podawanie go. Jednak cena przewyższa możliwości moje i mojej rodziny. Koszt 3 miesięcznej terapii to prawie 435 000 zł! Chcę z tego wyjść, mam szansę!"

LINK DO ZBIÓRKI.

Wpłat można dokonywać na subkonto podopiecznego:

Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie!

PL53 1600 1462 1893 9704 1000 0137

z dopiskiem:

"dla Moniki C."

Dane do przelewów z zagranicy:

IBAN:

BIC:

PPABPLPK

z dopiskiem:

Wsparcie Podopiecznego przez PayU lub PayPal jest odzwierciedlane na pasku postępu zbiórki w codziennych aktualizacjach. Jeśli wybierzesz przelew tradycyjny, Twoja wpłata zostanie odzwierciedlona na pasku w rozliczeniu tygodniowym.

Możesz pomóc przekazując swój 1%:

KRS: 0000338803

cel szczegółowy: "dla Moniki C."

"Głęboko wierzę, że nadal będę mogła cieszyć się zdrowiem i miłością najbliższych. Dziękuję, że czytasz moją historię. Będę bezgranicznie wdzięczna za każdy gest pomocy" - pisze Monika.

