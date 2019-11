Kwarantanna w zoo w Poznaniu. Co się dzieje z tygrysami?

Tygrysy w zoo w Poznaniu, choć jeszcze kilka dni temu były w fatalnym stanie, czują się już lepiej. Poznańskie zoo ma jednak problemy, bo powiatowy lekarz weterynarii przeprowadził tam we kontrolę. Ostatecznie nakazał wprowadzenie 30-dniowej kwarantanny w tych miejscach, w których trzymane są sprowadzone tygrysy z Włoch.

Wiąże się to z odpowiednim oznakowaniem oraz ze stosowaniem dodatkowych, jeszcze ostrzejszych procedur związanych z wchodzeniem pracowników na teren objęty kwarantanną. Powiatowy lekarz weterynarii potwierdził, że dokumentacja dotycząca zwierząt jest niekompletna, brakuje m.in. świadectw zdrowia, które są konieczne do przewiezienia tygrysów poza UE. My już wcześniej informowaliśmy, że ta dokumentacja jest niewiarygodna

– powiedziała we wtorek Małgorzata Chodyła, rzeczniczka zoo w Poznaniu. Jak dodała, powiatowy lekarz weterynarii oglądał też tygrysy i „przyznał, że ich stan jest zły – zwłaszcza niektórych osobników".

Innego zdania jest natomiast Główny Inspektorat Weterynarii, według którego zwierzęta już na granicy były w dobrym stanie i mogły kontynuować podróż. W odpowiedzi na tę opinię poznańskie zoo opublikowało drastyczne wideo, ukazując w jakim stanie był tygrys, który padł na granicy. Wideo można zobaczyć tutaj.

Przypomnijmy, że tygrysy przebywają w Poznaniu czasowo. Mają trafić do azylu w Hiszpanii, ale na razie nie wiadomo, kiedy to się stanie. "Wiemy, że wyjedzie pięć tygrysów, dwa, które są w najgorszym stanie, zostaną u nas. Na razie trudno powiedzieć, jak na termin wyjazdu zwierząt wpłynie zarządzona dziś kwarantanna" - powiedziała Chodyła.

Sprawę transportu 10 tygrysów z Włoch do Dagestanu bada prokuratura w Białej Podlaskiej. W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Lublinie informowała, że śledczy postawili zarzuty znęcania się nad zwierzętami dwóm obywatelom Włoch - kierowcom samochodu, którym wieziono tygrysy. Obaj nie przyznali się do winy; złożyli wyjaśnienia, których prokuratura nie ujawnia. Wcześniej prokuratura postawiła zarzuty znęcania się nad zwierzętami organizatorowi transportu, obywatelowi Federacji Rosyjskiej Rinatowi V. On także nie przyznał się do winy.

Zbiórka na tygrysy i azyl w zoo w Poznaniu [numer konta i dane do przelewu]

W międzyczasie trwa zbiórka na tygrysy oraz na utworzenie azylu dla potrzebujących zwierząt trwa. „Mam największe osobiste marzenie: żeby objawił się milioner kochający tygrysy i zrobił nam Gwiazdkę na całe już życie, czyli ufundował w naszym zoo azyl dla wszystkich takich zwierząt, a my będziemy pomagać dalej” – napisała na Facebooku Ewa Zgrabczyńska, dyrektorka ogrodu zoologicznego w Poznaniu, dodając: „ja mocno wierzę w siłę marzeń”.

Miasto Poznań, Ogród Zoologiczny w Poznaniu, ul. Kaprala Wojtka 3, 61-063 Poznań

98 1020 4027 0000 1602 1441 7713

Dopisek: CISNA I JEJ PRZYJACIELE

W przypadku przelewów międzynarodowych należy dodać Kod BIC PKO Banku Polskiego SA: BPKOPLPW.

Do tej pory Polacy zebrali już ponad milion złotych.

RadioZET.pl/PAP/Zoo Poznań