Dwuletnia Zosia nie żyje. "Nasza Waleczna zrzuciła zbroję i ubrała anielskie skrzydła"

O śmierci córeczki poinformowała jej mama Barbara Paczwa. "Wczoraj (11 października - red.) o godzinie 16:20 nasza Waleczna zrzuciła zbroję i ubrała anielskie skrzydła. Pokonała SMA raz na zawsze" - napisała na facebookowej grupie "Armia Walecznej Zosi", gdzie można było śledzić postępy w leczeniu dziecka.

Zaledwie kilka dni wcześniej mama dziewczynki planowała kolejne turnusy rehabilitacyjne dla córeczki i dzieliła się jej zdjęciami. Niestety, choroba okazała się silniejsza.

Zosia Paczwa nie żyje. Mama dziewczynki apeluje ws. pogrzebu

Zosia urodziła się 21 stycznia 2020 roku. Kiedy rodzice dowiedzieli się, że choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA), postanowili walczyć o życie i zdrowie córeczki. Na ten cel założono zbiórkę, a pomóc miał najdroższy lek świata. Organizowano aukcje, koncerty i pikniki, a setki osób, firm i instytucji pomagało zebrać kwotę niezbędną do dalszego leczenia. Medykament podano dziewczynce w listopadzie 2020 roku.

"Wiemy, że to nie koniec walki, zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze długa droga. Teraz jednak ruszamy w nią pełni nadziei. Zosia to dzielna i waleczna dziewczynka, dlatego jesteśmy pewni, że jeszcze nie raz nas zaskoczy. O Zosi i jej postępach będziemy Was informować. Jesteście naszą Armią Aniołów, nigdy nie zapomnimy o tym, co dla nas zrobiliście!" - tak wówczas pisała Barbara Paczwa.

Niestety walkę brutalnie przerwała śmierć. "Kochanie w naszych sercach będziesz zawsze taka uśmiechnięta jak na tym zdjęciu z wakacji z Olafem na rączce i warkoczykach we włosach" - napisała na Facebooku mama Zosi.

Pogrzeb Zosi Paczwy odbędzie się w Płocku przy ul. Kobylinskiego w sobotę, 15 października o godzinie 12:00. "Prosimy, by nie ubierać w tym dniu kolorów żałobnych. Prosimy też, by zamiast kwiatów przynieść kolorowe baloniki z helem. Polecą one wraz z Zosieńką do nieba" - zaapelowała w sieci mama zmarłej dziewczynki.

