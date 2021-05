Oszuści rozsyłali fałszywe powołania do cyberwojska. Cyberprzestępcy podszywali się pod generała Karola Molendę, dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC). CSIRT MON poinformował w komunikacie, że była to kampania phishingowa w celu wyłudzenia danych osobowych. Mobilizację tłumaczono atakiem na Polskę, a obecność należało potwierdzić na stronie CYBER . MIL . EDU . PL.

Portal zajmujący się bezpieczeństwem w sieci Niebezpiecznik.pl podał, że otrzymał wiele zgłoszeń o takich mailach. Portal ostrzegł, że link prowadzi do formularza zbierającego dane osobowe. „Radzimy go nie wypełniać” – zaapelowała redakcja.

Zespół CSIRT MON również przestrzegł, aby zignorować wiadomość i nie klikać w podany link. Ponadto poinformował, że w sprawie podjęto już czynności zabezpieczające.

Powołanie do cyber wojska. CSIRT MON ostrzega, że to oszustwo

Fałszywe wiadomości były rozsyłane z adresów cybermiledupl@gmail.com; narodowecentrumncbc@gmail.com oraz karolmolendacybermil@gmail.com. CSIRT MON opublikował treść fałszywych maili, które rozesłano do wielu osób:

„Z powodu ataku na Polskę zostałeś powołany do cyberwojska. Proszę o potwierdzenie gotowości na stronie CYBER . MIL . EDU . PL lub usprawiedliwienie swojej niedyspozycyjności. Sytuacja jest dramatyczna, obecnie tylko dzięki dostawom prądu z Niemiec i Szwecji nasze państwo jest w stanie funkcjonować. Nie jesteśmy w stanie poradzić sobie sami, dlatego zdecydowałem się powołać specjalistów z sektora prywatnego, co do których posiadamy informacje, że są ekspertami w dziedzinie informatyki i cyberbezpieczeństwa” – napisali autorzy fałszywej wiadomości.

Generał Molenda, pod którego podszywali się cyberprzestępcy, poinformował na Twitterze, że do jego zespołu można dołączyć za pośrednictwem strony ceber.mi.pl oraz sotanzolnierzem.pl.

„Jeśli dasz się nabrać na prosty numer ze stroną CYBER MIL EDU PL - proszę nie aplikuj do nas...” – napisał generał.

RadioZET.pl/CSIRT-MON/Niebezpiecznik.pl/oprac.AK