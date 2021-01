Katastrofa budowlana w Żurowej w powiecie tarnowskim. Jak podali strażacy z OSP w Żurowej, w miejscowości zawalił się dach budowanej sali gimnastycznej.

Akcja ratunkowa zakończyła się po godzinie 18. "Pod gruzami nikogo więcej nie znaleziono. Na miejscu pozostają strażacy, którzy oświetlają teren budowy na potrzeby działań prowadzonych przez policję i Inspektorat Nadzoru Budowlanego" – powiedział PAP rzecznik małopolskiej straży pożarnej Sebastian Woźniak.

„Dwaj pracownicy w stanie ciężkim transportowani (śmigłowcem) LPR do szpitali. Na miejsce docierają kolejne sis” – przekazali miejscowi strażacy. "Prawdopodobnie elementy podtrzymujące zawiodły i siedmiu pracowników zsunęło się z wysokości około 10 metrów. Dwie osoby są poważnie poszkodowane. Na miejsce zadysponowano dwa śmigłowce LPR i cztery załogi karetki pogotowia ratunkowego. Na miejscu są także strażacy i policjanci. Cały czas na miejscu trwają działania" – powiedział w rozmowie z TVN24 asp. sztab. Paweł Klimek, rzecznik prasowy tarnowskiej policji.

Po południu na budowie hali sportowej podczas wylewania betonowego stropu doszło do zwalenia szalunku. Robotnicy spadli. Dwaj najciężej ranni mężczyźni zostali zabrani śmigłowcami LPR do szpitali w Krakowie i Rzeszowie, jeden z podejrzeniem urazu kręgosłupa i klatki piersiowej, drugi z urazem twarzoczaszki i licznymi złamaniami. Pozostali poszkodowani także trafili do szpitali.

RadioZET.pl/OSP KSRG Żurowa/PAP