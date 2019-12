Polska Greta Thunberg? 18-letnia Ślązaczka dała lekcję politykom

Zuzanna Borowska, autorka mocnych słów adresowanych do polityków podczas szczytu klimatycznego COP25 w Madrycie, wróciła do Polski. Licealistka z Katowic, którą okrzyknięto polską Gretą Thunberg, nie ukrywa, że to właśnie szwedzka aktywistka popchnęła ją do działania. Jak jednak sama mówi, chciałaby działać „bardziej po swojemu”.

18-letnia Polka na zakończenie szczytu w stolicy Hiszpanii w imieniu młodzieży zarzuciła politykom przynoszenie zawodu dzieciom i przyszłym pokoleniom. W jej krótkim przemówieniu, cytowanym później przez największe światowe media, padły też słowa o zdrajcach generacji. - Czy chcecie zostać zapamiętani jako ci, którzy mogli podjąć działanie, ale wybrali inaczej? Jako ci, którzy zdradzili młode pokolenie, ludność rdzenną i społeczności desperacko walczące o przetrwanie? – pytała polityków w Madrycie. - COP zawiódł ludzi i planetę. Ale my powstaniemy, walczymy i zwyciężymy - mówiła.

Borowska, którą młodzi w Madrycie nagrodzili oklaskami, już spotkała się z falą hejtu. Czy żałuje swoich mocnych słów? Nie i nie zamierza przestać walczyć na rzecz klimatu.

To nie jest problem, który będzie się dział za kilkadziesiąt lat, on się dzieje już teraz. Bardzo mnie smuci, że tak wiele osób nadal tego nie zauważa. […] To ważne, żeby podnosić świadomość, przypomnieć wszystkim, że to właśnie o naszą przyszłość walczymy

- mówiła reporterowi Radia ZET Tomaszowi Maszczykowi.

Zuzanna Borowska – kim jest polska Greta Thunberg?

Zuzanna Borowska to 18-letnia licealistka, która uczy się w III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Jest przedstawicielką Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i działa w organizacji YOUNGO –przedstawicielstwie młodzieży w UNFCCC. To ona zorganizowała pierwszą Lokalną Konferencję Młodych dotyczącą zmian klimatu w Polsce (Local Conference of Youth Poland).

